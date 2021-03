Daniel López Acuña, epidemiólogo: "Pensar que vamos a abrir con la llave mágica la puerta del turismo en primavera es demasiado optimista"

"El 40% de la población vacunada no es garantía de ninguna inmunidad de grupo, tendremos vacunados a los sectores más vulnerables, a las personas mayores a quienes más severidad por riesgo de muerte pueden tener si todo marcha bien. Pero pensar que vamos abrir con la llave mágica la puerta del turismo en la primavera a mi me parece muy prematuro y demasiado optimista" ha afirmado López Acuña, ex directivo de la OMS, en el matinal de Antena3 Noticias.

Apertura del turismo

El Gobierno afirma que en primavera, cuando esté el 40% de la población vacunada del coronavirus, se podrá reactivar la el turismo, pero López Acuña, ex directivo de la OMS, ha asegurado hoy en el matinal de Antena3 Noticias que "no hay ningún fundamento para decir que con el 40% vacunado podemos reanudar el turismo. Esto es entre el deseo que se tiene de poder restablecer el flujo turístico, muy comprensible, y la presión de la industria de viajes para reanudar su actividad. Desde mi punto de vista, no tendremos todavía la seguridad sanitaria suficiente para poder decir que abrimos las compuertas del turismo de una manera totalmente".

"Hay que estar muy alerta y no bajar la guardia, ni en las medidas sanitarias ni en la prevención. Este repunte se nos están presentando en varios países de Europa y están ocurriendo en varias comunidades autónomas" ha asegurado el experto epidemiólogo.

Medidas en Semana Santa

"Y en cualquiera de los casos, nuestra incidencia promedio no es todavía de lo suficientemente baja como para actuar con plena seguridad y relajarse. López Acuña, ex directivo de la OMS, también se ha referido a las diferencias entre las comunidades. "Es muy importante acordar medidas uniformes para toda España. Que haya unanimidad en el Consejo Interterritorial y que aún, si no hay unanimidad sea de obligado cumplimiento".

López Acuña ha recordado que "estamos en un momento en el que hay que actuar concertadamente y no podemos tener 17 diferentes actuaciones. Hasta dónde va el borrador, es una propuesta de mínimos que es razonable pero que podría ser una propuesta de mayor envergadura. Podríamos tener el toque de queda a las 22:00 horas o incluso hasta más".

"Pienso que debemos establecer mayores restricciones en términos de cuarentena a quienes sean procedentes de países de riesgo con alta incidencia, no solo de una PCR negativa. Y por otro lado, me parece que lo más importante es reducir en todo lo posible la movilidad y las oportunidades de interacción entre personas que son las que desatan la transmisión" del coronavirus ha explicado el ex directivo de la OMS sobre las medidas ante la presencia de nuevas cepas.