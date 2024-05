Lista de nombres de niño vascos originales y bonitos

En esta lengua encontramos opciones muy interesantes de nombres para bebés, con significados muy fuertes y formas preciosas. Entre todas las que te dejamos a continuación seguro que encuentras una que encaje a la perfección con lo que esperas que sea ese niño que viene en camino.

¿Qué nombres de origen vasco hay para niños?

Hay muchos nombres de origen vasco para niños. Un ejemplo bastante habitual es Aitor, que significa noble y se encuentra entre los más populares dentro y fuera de País Vasco. Aunque no es la única alternativa atractiva. Iñigo, Ander, Julen o Koldo son otras opciones muy conocidas y bonitas, tanto en forma como en significado.

Aun así, si crees que no es lo que estás buscando o no te convence, no te preocupes. En nuestra selección, te dejamos 30 nombres vascos para niños entre los que encontrarás uno perfecto para tu pequeño. Nombres de niño vascos:

-Iren: significa “paz”.

-Xabier: significa "casa nueva".

-Eki: significa sol.

-Eneko: significa “mi pequeño”.

-Guren: significa “hermoso”.

-Ibar: significa “valle”.

-Eder: significa “guapo”.

-Eider: significa “hermoso”.

-Gari: significa “trigo”.

-Ibai: significa “río”.

-Igari: proviene de un pueblo del valle de Salazar.

-Iker: significa “aquel que porta buenas noticias”.

-Irai: proviene de Herais, Hera.

-Elixi: significa "dios mi salvador".

-Inar: significa “rayo de luz”.

-Koldo: significa “guerrero victorioso”.

-Negu: significa “estación del año”, “ser mitológico”.

-Aratz: significa “limpio”.

-Asier: proviene de la palabra Hasiera, cuyo significado es “principio''.

-Ekaitz: pignifica "tormenta".

-Hegoi: hace referencia al “viento del sur”.

-Iñigo: significa "lugar situado en una pendiente montañosa".

-Kerman: variante vasca de Germán, cuyo significado es "señor de la paz".

-Oier: significa “visitante”.

-Xabat: significa “nacido en enero”.

-Zigor: significa "punta" o "filo" en euskera.

-Zuhaitz: significa "árbol".

-Zuriñe: significa "blanco" o "nieve".

-Aritz: significa “roble» y, en viejo vizcaíno «árbol”.

-Zorion: significa "felicidad" en euskera.

Los nombres vascos tienen cada vez más éxito en nuestro país y las razones son claras: son nombres que emanan fuerza, son originales, bonitos y menos frecuentes o repetidos que otro.