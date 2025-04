En libertad la trabajadora que maltrató a la bebé en Torrejón de Ardoz: "Por vuestra puta culpa. Estoy en la calle..."

La magistrada titular del Juzgado de Instrucción n° 3 de Torrejón de Ardoz ha acordado la libertad de las dos empleadas detenidas por maltrato a bebés en una guardería del municipio y a otras dos trabajadoras por no denunciar los hechos. Las mujeres están siendo investigadas por la supuesta comisión de un delito de trato degradante, un delito de maltrato de obra y, subsidiariamente, un delito de maltrato habitual. Las trabajadoras han declarado tras ver un video que consta en las actuaciones judiciales. Se trata de una imputación es inicial, por lo que podría verse modificada según se vayan practicando las correspondientes diligencias de investigación en el marco de la instrucción judicial.

Aún así, la magistrada ha acordado la obligación de que las cuatro investigadas firmen en la sede judicial los días uno de cada mes, además de la prohibición de desempeñar cualquier actividad laboral, retribuida o no, relacionada con menores.

En declaraciones al programa 'Y Ahora Sonsoles', una de las cuidadoras se mostraba alterada diciendo: "Por vuestra puta culpa. Estoy en la calle, yo tengo dos hijas que mantener y una hipoteca que pagar".

Los hechos salen a la luz gracias a un vídeo de una becaria de la guardería

Los hechos habrían ocurrido una escuela infantil de Torrejón de Ardoz, donde varios padres han presentado denuncias después de haber visto una grabación realizada por una alumna en prácticas, que alertó del comportamiento de la empleada.

El vídeo es posible apreciar a la cuidadora sujetar con fuerza a una bebé de un año y medio, mientras la acorrala contra la pared, le grita y le introduce la comida de manera violenta mientras la menor no deja de llorar.

La trabajadora, que ya ha sido despedida por el centro, repetía frases como "Lo escupes, te lo vuelvo a meter" o "No me escupas la comida, que la tragues", mientras no dejaba de zarandear a la menor, incluso cogiéndola del cuello. En la sala, según se aprecia en las imágenes, había otros trabajadores que no intervienen, lo que ha provocado indignación entre los padres.

La Comunidad ofrece ayuda para escolarizar en otros centros a niños de la guardería

La Comunidad de Madrid ha ofrecido ayuda a la familias que se han visto afectadas para la escolarización de niños en otros centros de la región después de que La Policía Nacional haya detenido a las dos trabajadoras de la guardería de Torrejón de Ardoz por supuesto maltrato a bebés y otros dos por no denunciarlo.

"Hemos pedido toda la documentación y estamos tomando declaración también a todos los trabajadores de este centro educativo. Nos consta también que la Policía está haciendo toda esa investigación previa y también hemos ofrecido a los padres toda la ayuda en lo que tiene que ver a la escolarización de sus hijos en otros centros educativos de educación infantil", ha dicho este viernes el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, desde la Real Casa de Postas.

El también portavoz del Gobierno regional ha afirmado que las imágenes de la guardería le han "helado la sangre" y son "extremadamente duras". También se ha solidarizado con todos los padres que tienen a sus hijos en ese centro educativo infantil privado y pone a su disposición todos los medios de la Comunidad de Madrid. Además, comunica que la Inspección Educativa ya está trabajando para esclarecer lo ocurrido aunque ha afirmado que no tenían denuncias previas en ese centro educativo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com