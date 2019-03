¿El Ladrón más torpe del mundo?

Fue un robo de película aunque no estuvo plagado de acción sino de humor y esperpento. Tres ladrones entraron en una casa de Utrera y todo fue bien hasta que la puerta de la vivienda se quedo bloqueada.



Dos de los tres ladrones logaron escapar por la azotea de la vivienda pero el tercero de los delincuentes no pudo salir por ese camino debido a su torpeza. Al ladrón no le quedó otro remedio que quedarse en la azotea durante un día entero.



Transucrrido ese tiempo el deseperado delincuente comenzó a hacer señales a las personas que pasaban por la calle para que acudieran en su auxilio. Además, el torpe ladrón se quedó sin tabaco, un hecho que le provocó descolgar la antena de la televisión para que le pasasen algún cigarrillo.



Finalmente el dueño de la casa junto a la policía local se presentaron en la vivienda para 'rescatar' al ladrón. La cosa no quedó ahí porque el sujeto en cuestión estaba completamente ebrio en el momento de su rescate.