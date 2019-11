La preocupación de una madre con cuatro niños en Valencia por el desahucio de su vivienda

Una mujer, en la localidad valenciana de Burjassot, vive las peores horas de su vida. Ella es madre de cuatro hijos -todos menores de edad- y junto con ellos, se aloja en una pequeña habitación de 8 metros cuadrados.

La habitación es de una prima de ella, que se ofreció a hacerle un favor. Pero ahora, necesita esa habitación para sus dos hijos.

Ella, ante la presión y el agobio de verse sin un techo, ha pedido ayuda a las instituciones, pero le dicen que ahora mismo no hay ninguna vivienda social disponible.

"Si me tengo que ir a vivir con mis hijos debajo de un puente, lo haré". nos dice entre lágrimas. Ahora mismo, esta madre no puede buscar ninguna alternativa, ya que no tiene ingresos. "Pase lo que pase, siempre estaremos los cinco juntos", nos asegura.