La madre del pequeño Cristian, el niño de 11 años asesinado presuntamente por su padre en Beniel, Murcia, cuenta en una entrevista a El Español que la muerte del pequeño se pudo impedir .

"El asesinato de Cristian se pudo evitar; se veía venir y nadie hizo nada. Solo quiero que esto cambie, que se pongan más medios para que se puedan evitar casos como el mio." afirma Laura que además asegura que hombres como su exmarido, no son locos "sino psicópatas". Cuenta que estaba obsesionado con ella.

"No me dejaba salir, me controlaba, siempre estaba pendiente de dónde iba, no podía aguantarlo más, llevaba mucho tiempo así". El matrimonio que se encontraba separado estaba en trámites de divorcio.

Laura había denunciado a David, el supuesto parricida, por maltrato psicológico. "Se presentaba en mi casa a cualquier hora, aunque fuesen las seis de la madrugada. Me seguía por el pueblo. A mis críos les llevaba acosados"

El hijo mayor de 18 años había decidido desde hace un tiempo no ver a su padre. El pequeño había accedido a verle dos tardes por semana. Aunque las visitas no eran de su agrado. "A mi crío lo tuvo que engañar para que subiera, lo tuvo que engañar con algo de la videoconsola".