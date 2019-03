La madre de Laia, la niña asesinada en Vilanova i la Geltrú: "Mi otro hijo con 15 años se ha enterado de que el mal está bajando 17 escalones"

La madre de Laia, la pequeña asesinada por un vecino de la casa de sus abuelos en Vilanova i la Geltrú, ha explicado en Antena 3 cómo han pasado estos meses desde que el pasado 4 de junio apareció el cadáver de su pequeña.

Laia tenía 13 años y esa tarde estaba en casa de sus abuelos paternos esperando a que Jordi, su padre la fuera a recoger. Cuando su padre la esperaba en la calle, Laia bajó hacia el portal pero nunca llegó a salir de él, el hijo de unos vecinos la asesinó en su casa. Las cámaras de seguridad muestran cómo se deshizo de pruebas en diferentes contenedores de la zona.

"Me llamó Jordi entre las 19:30 h y las 19:50h, cuando me llamó ya supe que pasaba algo", recuerda Sonia. En cuestión de minutos todo el pueblo se unió a la búsqueda de la joven, una batida que se prolongó alrededor de dos horas que fue cuando el hermano de Jordi encontró a Laia en casa de dicho vecino.

"Son 17 peldaños, son dos pisos, el segundo y el primero que es donde vive este monstruo. No le dio tiempo de salir del portal, pero claro la incertidumbre es tan grande que no sabían por dónde empezar, dice Sonia que añade: "No llamaron a casa del monstruo porque nosotros desconocíamos que estaba viviendo ahí".

Sonia tiene un recuerdo "confuso" del momento en el que supo qué había pasado: "El recuerdo que tengo es que una amiga me abrazaba y me tapaba la cara a Jordi dando patadas en la puerta del portal..."

Desde ese día, Sonia asegura que vive en "el día de la marmota". "Se trata de ir pasando los días. Yo sigo teniendo dos hijos, uno que tengo que hacer un hombre de él, que tiene 15 años y con 15 años se ha enterado de que el mal está ahí está bajando 17 escalones. Yo tengo que formar a un hombre que sea buena persona, que no tenga rencor y luego tengo a Laia. Laia no está aquí, pero nosotros tenemos que defender a Laia y tenemos que seguir para que esto no sea en vano. Yo tengo dos luchas tengo que criar a dos hijos de manera diferente" asegura esta madre cada día cuando cae la noche piensa: "He pasado un día más con Guillem, me queda un día menos para estar con Laia".