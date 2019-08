El brote de listeriosis es el peor caso que se ha vivido en nuestro país, más de 130 personas están afectadas por esta bacteria y una mujer de 90 años falleció en Sevilla a causa de esta contaminación.

El 8 de agosto, la Junta de Andalucía envió dos muestras de carne al laboratorio para que fueran analizadas y al día siguiente el laboratorio confirmó que una está infectada de listeria. El 13 de agosto descubren que hay un error en el cambio de etiquetas y el 14 eliminan los lotes contaminados de la marca 'La Mechá'.y la Junta activa la alerta sanitaria por listeriosis.

Unos plazos que "se tendrían que haber reducido", según el Consejero de Sanidad de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre y reconoce que "si de primeras nos dicen la marca 'La Mechá', pues hubiésemos adelantado tres días la paralización" de ese lote.

Aguirre cuenta que hasta que no vieron "que tres o cuatro familiares habían acudido juntos a un punto de urgencia no pudimos enviar a nuestros epidemiólogos" y aclara que "la Consejería de salud está atendiendo a todos los pacientes" y "no se teme por la vida de ninguno de ellos".

Desde la Junta de Andalucía han sido "muy dirigentes y la actuación ha sido muy diligente" afirma el Consejero de Sanidad que garantiza la "transparencia" de toda la información que afecta al caso.