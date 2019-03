Una joven comparte cómo es testigo de una agresión machista en el Metro de Madrid, pero no lo puede denunciar

Su usuario en Twitter es @marbaenaruiz y ha esperado a estar "más calmada" para compartir una "agresión machista" de la que fue testigo en Metro Madrid.

"Anoche volvía a casa con mi novio. Estábamos en Ópera, L2, dirección Cuatro Caminos, cuando vi en el andén de enfrente que una pareja discutía. El chico parecía bastante enfadado y hacía aspavientos con las manos, lo que llamo mi atención y me quedé atenta por si iba a más".

De esos aspavientos Mar cuenta que el chico en cuestión pasó a darle varios empujones a la que @marbaenaruiz identifica como su pareja. "El de seguridad estaba hablando con un hombre indicándole alguna dirección por lo que no me hizo el más mínimo caso. Mientras, la pareja seguía discutiendo y en una de las muestras de ira del chico, cogió a la que fuese su pareja del cuello", sigue explicando.

Asustada por lo que estaba presenciando tanto Mar como su novio cruzaron al otro andén para "explicar al de seguridad lo ocurrido" y para tranquilizar a la chica que estaba llorando y pedir que viniese la policía.

Mar cuenta como intentó consolar a la chica y decirle que tenía que denunciar: " Yo era testigo de todo y había una cámara del metro que había grabado todo. Teníamos pruebas!!!". Sin embargo, la chica solo decía "que él estaba un poco borracho y por eso estaba así pero que no pasa nada".

La chica se negó en todo momento a querer denunciar y por conversaciones que mantuvo con el "agresor" dio a entender que él tenía antecedentes. Finalmente ambos se montaron en un vagón y se montaron en la L5. " Te pones de su lado y te quedas aquí o te vienes conmigo".

Tras decirles por parte de la seguridad de Metro Madrid que la policía no iba a venir ya que la pareja se había ido y que la única manera de que @marbaenaruiz pudiese poner una denuncia era acercarse a la comisaría más cercana tanto Mar como su novio se pusieron rumbo a Leganitos.

"Después de un largo paseo llegamos a la comisaría. Nada más llegar, y sin entrar si quiera al interior de la comisaría, un @policia nos pregunta a qué veníamos. Le dije que quería poner una denuncia de una agresión machista que había visto en el metro. El policía se ríe".

Otro policía sale tras ver el enfado de Mar con "una libreta mínima" y le toma los datos. "Me dice que realmente no puede hacer nada, que lo de tomar nota solo es por si la chica viene a denunciar, saber que hay un testigo. No firmo nada, obviamente. Y me voy".

Indignada @marbaenaruiz resume lo ocurrido: "Los del @metro_madrid no hicieron nada por evitar que ese chico se fuese. Los de la @policia se reían literalmente de mí porque no podía hacer nada. Y yo me volví a casa impotente y sin parar de pensar en qué pasaría esa noche con esa chica que se fue con su agresor".

Este hilo de Twitter ha tenido gran repercusión, hasta el punto de que Metro Madrid ha contestado: "Gracias por contarnos, lo hemos trasladado y puedes confiar en que trataremos estos datos con toda seriedad".