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Un joven de 23 años herido grave tras recibir un disparo

La víctima, de 23 años, está grave tras un tiroteo en plena calle y la Policía busca al agresor.

Ambulancia del Summa 112 en Madrid

Ambulancia del Summa 112 en MadridArchivo

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Un joven de 23 años ha resultado herido grave este viernes tras recibir un disparo en plena vía pública en el distrito madrileño de Tetuán. El autor del ataque se ha dado a la fuga y, según las primeras informaciones, podría haber abandonado el lugar en un patinete o una bicicleta.

Los hechos han ocurrido en torno a las 15:20 horas, a la altura del número 11 de la calle Almansa. Fue un aviso ciudadano el que alertó a la Policía tras escuchar una detonación que apuntaba a un arma de fuego.

Tras recibir el aviso, los servicios de emergencia se desplazaron hasta el lugar del suceso. El joven presentaba una herida por arma de fuego en el hombro izquierdo.

Efectivos de Samur-Protección Civil le atendieron en el lugar y, posteriormente, fue trasladado al hospital de La Paz. Según ha informado Emergencias Madrid, la víctima se encontraba consciente, estable dentro de la gravedad.

Búsqueda del autor

La Policía Nacional ha activado un dispositivo para localizar al presunto autor del disparo. Hasta la zona se han desplazado agentes de la Brigada de Seguridad Ciudadana y del Grupo Operativo de Respuesta (GOR) de Tetuán.

Los agentes mantienen un operativo de búsqueda en el entorno del suceso, con el objetivo de dar con el responsable, que huyó inmediatamente después del disparo.

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