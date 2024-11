Isabel Giménez, la jueza de violencia de género que escribe cartas a niños y niñas maltratadas: "Son muy valientes"

La infancia es la etapa más importante para el desarrollo de los niños. Ese momento de su vida en el que hay que cuidarles y protegerles. Pero hay algunos menores que a esas edades tienen que enfrentarse a la separación de sus padres o a situaciones de violencia dentro de su propia casa. Momentos difíciles en los que sufren un miedo que puede dejar huella en el futuro los más pequeños.

Una de las mujeres que despachan casos de violencia de género es Isabel Giménez. Una jueza muy peculiar que se ha convertido en referente de la profesión por dictar sentencias con perspectiva de género. Y sobre todo por convertirse en la jueza que escribe cartas a los niños. Son las cartas dirigidas a la infancia maltratada.

Así son sus cartas

"Mi nombre es Isabel y soy la jueza que ha decidido sobre con quién vas a vivir. Los jueces y las juezas tenemos la obligación de proteger los derechos de los niños y las niñas y me gustaría explicarte la decisión que he tomado de forma que puedas entenderla. Lo primero que quiero decirte es que no te preocupes, que seguirás viviendo con tu mamá y, además, que no tienes que ver ni hablar con el Señor que le hizo daño a tu mamá (tu padre biológico) y que él tampoco puede acercarse a ti y que así se lo hemos dicho para que tú puedas salir a la calle o ir al colegio tranquila y sin miedo. Para mí han sido muy importantes tus explicaciones a los profesionales que te han escuchado y me han hecho saber que tienes malos recuerdos de cuándo vivías con él", escribe Giménez.

Con estas palabras la jueza se pone en la piel de una niña. Le explica lo que está pasando y la decisión que han tomado en los tribunales: que no va a tener que volver a ver a su padre, acusado de violencia de género. Con ese lenguaje entendible para su edad lo que quiere es que comprenda por qué se suspende el régimen de visitas y se le ha puesto una orden de alojamiento también sobre ella.

La magistrada continúa así: "Has sido muy valiente al decirnos algunas de las cosas que te dan miedo y que la razón por la que no quieres estar con él es porque te da mucho miedo que le haga otra vez daño a tu mamá. Los jueces tenemos que decidir teniendo en cuenta que es lo mejor para ti para que la decisión sea buena para ti y para tu futuro y de lo que estoy convencida es que sentir miedo no es bueno para ti. Sé que has tenido que contestar a muchas preguntas y seguro que ha sido muy cansado y doloroso, te pido disculpas pero necesitábamos hacerlo para poder tomar la mejor decisión para ti, para que puedas vivir tranquila y sin temores, al lado de tu mamá, que también ha sido muy valiente al escucharte y cuidarte cuando sentías miedo. Muchas gracias por tu valentía".

De esta forma Isabel Giménez quiere crear conciencia sobre que la infancia es otra víctima de la violencia de género. Quienes son testigos de estas situaciones también deja una herida invisible tan grave como un golpe. Por eso en esas cartas aprovecha para agradecerles el esfuerzo que han hecho los menores en el proceso judicial, declarando y contando lo que han vivido dentro de sus casas. Solo así, alzando la voz, se puede seguir cuidando a la infancia maltratada.

Entrevista a Isabel Giménez

La magistrada cree que los niños han sido "bastante" olvidados en los casos de violencia de género y por ello se ha tenido "que ir legislando para ir protegiéndoles más". "Hay profesionales que indican que como cada vez hay mayor protección sobre las mujeres, está habiendo un reflejo en un mayor incremento en la violencia contra los niños", ha explicado.

En cuanto a sus cartas, Giménez ha asegurado que "los abogados a veces me han trasmitido que han recibido" las cartas y que le han trasladado la alegría de los niños al sentirse escuchados. "A mi siempre me gusta decirles que son muy valientes porque los niños que nos relatan sus vivencias de miedo, de abuso sexual son muy valientes", indica.

