Isaak Deck, el piloto cordobés que participará en un campeonato europeo: "En la aviación soy el mago y en la magia soy el piloto"

El campeón de España de magia acude a Europa a competir, un certamen que tendrá lugar en la ciudad italiana de Turín este mes de mayo. El cordobés Isaak Deck ganó el campeonato nacional de España en la categoría de cartomagia. Es piloto de avión y compagina los altos vuelos con la magia

Antena 3 Noticias ha entrevista al piloto cordobés aspirante a ser campeón europeo de magia.

Pregunta: ¿Cómo empezaste a interesarte en el mundo de la magia?

Respuesta: Realmente siempre me llamó la atención desde pequeño. Yo crecí viendo a Juan Tamariz en la tele, pero yo pensaba que eso era como las películas, pensaba que era mentira, pero me gustaba verlo. Cuando ya era un poco más mayor estaba en un crucero con mis padres, y salió un mago a actuar. Era la primera vez que yo veía magia real en directo, nunca había visto un mago de cerca. Cuando yo vi que lo que estaba haciendo ese hombre era real y que además lo estaba haciendo delante de mí... no recuerdo los juegos que hizo, pero sí que recuerdo bien la sensación, fue una sensación muy bonita y ahí descubrí la magia. A partir de ese momento quise dar a conocer esa sensación a todo el mundo. Que la gente pudiera sentir lo que yo sentí ese día.

Ese mago vendía un DVD, mi padre al ver que me había gustado tanto me lo compró, y en el aeropuerto me compraron una baraja de cartas. Ese fue mi primer contacto real y me lo tomé en serio.

P: ¿Dónde te formaste?

R: Como mago me he formado de forma autodidacta. Buscaba libros del tipo, "aprende mil juegos de magia" o me compraba pequeños juegos de magia en las jugueterías. Cada vez tenía más afición, iba creando mi base y fui sacando mis propios juegos.

Luego con el tiempo conocí a otros magos. Entré en el Círculo Mágico de Córdoba, y quedábamos una vez a la semana. Compartíamos y hablábamos de nuestra afición. Fue un buen impulso

Por trabajo estuve seis años viviendo en Málaga y allí entré en el Círculo de ilusionistas de Málaga. y También por trabajo estuve en Madrid los últimos cinco años, allí participaba en la Sociedad Española de Ilusionismo (SEI). Se aprende mucho, en charlas y en conferencias de ilusionistas y magos de todo el mundo. En Madrid hice un curso intensivo de una semana de la hija de Juan Tamariz, Ana Tamariz.

P: ¿Qué supuso ser campeón de España?

R: Hago muchas actuaciones, pero lo que realmente lo que me gusta es actuar con más magos. No me gusta hacer un show completo de una hora. Me gusta hacer uno o dos juegos y compartir una gala, se crea un ambiente muy familiar entre amigos.

Entonces lo más parecido a actuar en una gala es un campeonato, porque vamos muchos, cada uno va con su acto, hacemos un par de juegos. Por eso me he ido presentando a varios concursos. En Cabra, hay uno muy famoso, y allí me han premiado varios años. Estuve en Portugal y también me premiaron en Congreso Nacional de Portugal y allí recibí dos premios. Además, también participé en varios concursitos en Granada.

Luego cuando llegó el COVID, apenas hacia magia, no cree ningún juego nuevo. Después quise retomarlo, y como meta decidí presentarme a un concurso, para meterme presión para crear un juego nuevo, porque a los concursos siempre llevo un juego nuevo, y bueno... salió este en Manresa. Cuando me apunté no sabía la magnitud del concurso, no sabía que era campeonato nacional de España, yo me di cuenta después porque empecé a ver el nombre de algunos concursantes y eran muy conocidos, me fui enterando poco a poco, no sabía a lo que iba. Pensaba que me venía un poco grande.

Cuando me tocó a mí me preguntaron que qué música llevaba... no, si yo no llevo música, yo voy hablando. Entonces me dijeron, bueno pues tráete tus cosas... no, si ya las tengo todas aquí en la mochila... me miraron como diciendo y éste a dónde va si no tiene nada preparado. Ahí me sentí un poco chiquitito.

Pero tuve suerte porque la sala de mi actuación era perfecta para hacer magia cercana, más pequeñito para unas 100 personas en grada. Yo hice mi actuación y parece que le gustó mucho a la gente.

Mi sorpresa fue que dentro de los premiados el primer premio me lo dieron a mí. Yo pensaba que había mucho nivel, pensaba en divertirme, pero nunca imaginé que iba a llegar hasta ese punto. Además, entre los premiados daban 3 becas, y una de ellas fue para mí, una beca de mil euros para pagar los gastos del viaje al campeonato europeo. Tampoco sabía que ganar el campeonato conllevaba tener plaza para ir al campeonato europeo, no me lo esperaba, fue abrumador, demasiado para mí.

P: ¿Cómo te estás preparando para el campeonato europeo?

R: Estoy muy en serio con ello. El número que llevo dura aproximadamente 8 minutos y llevo más de un año trabajando en él. Intento echarle todos los días un par de horitas, no solo a la parte técnica, sino en pensar cómo mejorarlo, la charla, como entrar y salir del escenario...

Hay que hacerlo muchas veces y ante público el máximo de veces para rodarlo mucho y que todo lo que me pueda pasar allí ya me haya pasado en casa. Hay que ser constante y ser disciplinado. Saldrá bien o mal, cogeré o no premio, pero que al menos que yo diga que lo he intentado, que he hecho todo lo que he podido. Es cuestión de trabajo y trabajo y no hay más.

Trabajo como piloto de línea aérea largo recorrido, estoy 3 o 4 días fuera de casa y después 4 o 5 días en casa, así que mi trabajo me permite dedicarle tiempo y poder practicar. Tengo una habitación en casa dedicada a la magia, con mis barajas, mis trofeos, mi tapete y puedo pasar allí horas y horas.

Mi número no tiene demasiados requisitos, es decir, me cabe en una mochila, así que cuando estoy de línea y llego a Miami o a Chicago, tenemos tiempo de descanso. Ensayo en el hotel y se lo hago al resto de tripulación. En la aviación soy el mago, y en la magia soy el piloto

Por mi trabajo viajo por todo el mundo, conozco a muchos magos. Por ejemplo, en Miami conozco un mago cubano muy reconocido, tenemos amistad y le muestro el juego. Le hago el número y me da su opinión. Tengo muchos magos amigos a los que se lo enseño y me dan sus consejos para mejorarlo. Son amigos y compañeros. Cuando yo vaya al campeonato europeo todos los espectadores son magos y sus consejos me ayudan.

No sé si ganaré, pero voy a disfrutar esos 4 días, ya estar allí compitiendo es un premio para mí. Si luego pillo algo más, pues bienvenido sea, pero voy a pasármelo bien. Pero al menos, que mi número se vea bien trabajado y que guste.

P: Dónde y cuándo son tus próximas actuaciones

R: El 15 de abril en Madrid en la sala EDP en Gran Vía, se celebra una gala que se llama 'Destino magia'. Lo organiza un mago de Madrid, Javier Ruffo, que ha juntado todos los magos que vamos al campeonato europeo, entre todas las categorías seremos unos 14. El 22 de abril se celebra en Barcelona. Allí también estará, Magic Jose, un mago gaditano que también compite. Somo los únicos andaluces.

Es como un ensayo general, en las mismas condiciones del campeonato europeo, para amoldarnos. Además, lo que se saque de las entradas será un fondo para los participantes, para quitarnos gastos. Participar en el europeo supone unos mil y pico euros, solo la inscripción son 400 euros, más hoteles, más viajes, más dietas...

P: ¿Qué cualidades debe tener un buen mago?

R: Un espectador te perdona un fallo, pero no el aburrimiento. La gente sabe que eres humano y que son trucos, eso te lo perdonan... pero si no empatizas con ellos por mucha técnica que tengas, eso no lo perdonan.

