Un iPad perdido en un AVE recorre España y vuelve a su dueño gracias a las redes sociales

Todo comenzó cuando José Arcas se dio cuenta de que había dejado su iPad en el tren AVE 05191, que cubría el trayecto Valencia Joaquín Sorolla - Madrid Clara Campoamor. Al no poder reportarlo como perdido a través de la web de ADIF, decidió crear un hilo en Twitter para pedir ayuda a Renfe. La publicación no tardó en llamar la atención de la compañía y de miles de usuarios, dando inicio a un seguimiento en tiempo real del "viaje" de su iPad.

El iPad viajero

A partir de ahí, José fue actualizando sobre la ruta del dispositivo: se creía que iba dirección Madrid, pero con la localización se confirmó que se encontraba en un tren sentido contrario, rumbo a Valencia. Los mensajes fueron seguidos por Renfe, que contactó con los interventores de los trenes para intentar localizarlo. José narró con humor cada movimiento del iPad.

Durante 3 días, el iPad fue rastreado virtualmente, viajando por diferentes trenes y estaciones, mientras miles de usuarios seguían la historia. Pasó por Albacete, Villena...iba destino Alicante. "Ha viajado más el iPad en dos días que yo en 4 años", comentaba un usuario de Twitter. Cientos de personas se engancharon a este hilo, llegándolo a comparar con una serie de televisión.

La magia de las redes sociales

Finalmente, la historia tuvo un final feliz gracias a la colaboración ciudadana y la viralización de los comentarios. Un vecino de alicante twitteó: "vivo a 5 minutos de la estación de Alicante. Si quiere voy a visar". Y así fue. Este vecino fue a avisar al personal de seguridad de la estación de Alicante para aclarar que el iPad estaba en ese tren.

José lo califica como "un héroe sin capa", ya que permitió que el personal pudiera llevarlo a objetos perdidos y que el iPad volviera a sus manos sano y salvo. "LO TENEMOS! Después de tres días viajando por España, se ha acercado desde su casa a la estación para avisar a seguridad. Gracias por compartir este viaje físico y emocional de mi iPad", escribía José Arcas, dando por terminado su hilo viral en Twitter.

Es una historia que recalca la fuerza de las redes sociales y la solidaridad para lograr que historias como estas acaben teniendo un final feliz.