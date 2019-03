El autor confeso del triple crimen de Teruel, 'Igor el ruso', podría estar relacionado con el crimen del pantano de Susqueda

Norbert Feher, Igor 'el Ruso', también conocido como Igor Baclavic, era uno de los criminales más buscados en Italia, donde se sospecha que acabó con la vida de tres personas. Además, este lunes se conoce que los investigadores lo relacionan con el asesinato de dos jóvenes este verano en el pantano de Susqueda.

La jueza dictó prisión provisional comunicada después de que matase a tiros a dos guardias civiles y a un ganadero en la población de Andorra. Igor 'el Ruso' ha confesado los crímenes.

Y, según publica 'La Razón', Igor, 'el ruso', podría estar relacionado con el asesinato de la pareja del pantano de Susqueda este verano. Analizan las armas de 'el Ruso', por su relación con otros asesinatos. Aclaran que su forma de actuar matando a todo aquel con el que se encuentre le pone en el foco de las investigaciones.

"Si no me voy de aquí me van a matar"

'Espejo Público' ha podido hablar con una de las personas que se cruzó con 'el Ruso', días antes de que cometiese su triple crimen. La crudeza de su relato muestra la sangre fría del criminal.

El programa ha reconstruido el episodio donde comenzó el terror en Albalate del Arzobispo, un hombre de la zona no puede entrar en su casa y acude con un cerrajero, ¿qué pasa después?

Silvia González está con Antonio del Río, alcalde de Albalate, lugar donde comenzó la pesadilla, ¿cómo se recupera el pueblo de este duro golpe?