Investigan la aparición de una mujer fallecida en una playa en Porto do Son, A Coruña

Este lunes, día 6 de enero, fue localizado sobre las 14:00 horas el cuerpo sin vida de una mujer en la playa de A Arnela, situada en el municipio coruñés de Porto do Son. Un hombre caminaba por el paseo de madera que bordea la costa cuando, al mirar hacia la orilla, divisó el cuerpo a escasos metros del agua.

La mujer no pudo ser identificada en un primer momento, ya que carecía de documentación. Sin embargo, los investigadores de la Guardia Civil, que se han hecho cargo del caso, consideran que la fallecida tendría alrededor de cincuenta años de edad, basándose en su aspecto físico. Además, se ha señalado que portaba ropa deportiva (aunque llevaba el torso al descubierto) y presentaba marcas en el cuerpo que parecían ser compatibles con haber estado varias horas en el mar, posiblemente un día entero. Además de los hematomas visibles, su cuerpo presentaba una considerable hinchazón.

Al lugar de los hechos se trasladó una patrulla de la localidad de Padrón, que fue la encargada de dar aviso al forense y al juez de guardia, quienes autorizaron el levantamiento del cadáver. También acudió un equipo especializado de la Policía Judicial. Hasta las cuatro de la tarde, el cuerpo permaneció en la playa, en una zona rocosa, custodiado por agentes de la policía judicial, así como del médico forense, mientras se llevaban a cabo las primeras actuaciones.

Una vez que se procedió al levantamiento del cadáver, el cuerpo fue trasladado al tanatorio de Boqueixón con el fin de realizar una autopsia que permita determinar con mayor exactitud la causa de la muerte de la mujer. La autopsia ha sido programada para llevarse a cabo hoy martes, y se espera que arroje más detalles también sobre la identidad de la mujer mediante la obtención de huellas digitales.

Las teorías apuntan a una desaparición en Portugal

Hasta el momento, no se tiene constancia de ninguna denuncia de desaparición en la zona cercana de O Barbanza ni en las comarcas contiguas. Esto ha hecho que una de las principales hipótesis que maneja la Guardia Civil sea que la mujer hallada podría ser una venezolana que desapareció en Esposende, en el distrito de Braga, en el vecino país de Portugal, a finales del año 2024, en concreto el 29 de diciembre. Aunque esta hipótesis es plausible, no se puede dar nada por confirmado, ya que, por el momento, no se puede asegurar sin lugar a dudas que la identidad de la mujer encontrada en Porto do Son sea la misma que la de la desaparecida en Esposende.

La desaparecida en Esposende, tal y como muestra el anuncio de su desaparición en @sosdesaparecidos, tiene 50 años, mide 1,60 metros de estatura, presenta una complexión normal, tiene media melena rubia y ojos marrones. El cuerpo encontrado en Porto do Son presenta varias similitudes con estas características, lo que ha llevado a los investigadores a barajar esta posibilidad. Sin embargo, se advierte que aún no deben adelantarse conclusiones ni dar por confirmada ninguna teoría antes de contar con pruebas definitivas.

