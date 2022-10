El interventor, sobre la 'ocultación' de la llamada en el accidente del Alvia: "No me acordé, no tengo intención de ocultarla"

El interventor del Alvia negó hasta en dos ocasiones a la Policía Nacional haber llamado al maquinista antes del accidente del Alvia que se produjo el 24 de julio de 2013. Este miércoles declara en el juicio como testigo.

Durante la sesión asegura que en el momento que hace la llamada desconocía en qué punto del recorrido se encontraba el tren. Cuenta que la llamada se produjo para facilitar la bajada de una familia en la estación de Pontedeume en la que iba una madre con un niño y también equipaje.

Relata que si hubiera sabido las consecuencias que conllevaría la llamada no la habría hecho: "Las consecuencias si las previese yo soy el más indicado para no hacerla", dice refiriéndose a la llamada. También asegura que el maquinista pudo rechazarla y atenderla en otro momento.

La "ocultación" de la llamada

El interventor explica porqué "ocultó" supuestamente esa llama de 100 segundos al interventor a los agentes de la Policía Nacional después del accidente del Alvia. "No me acordé", asegura. "No tengo ninguna intención de ocultarla", añade.

"No tuve ninguna instrucción por parte de nadie (...) Mi mente borró eso. No lo recordé", explica el interventor.

Próximas declaraciones

Esta semana se han reanudado las declaraciones por accidente del Alvia en Angrois que se saldó con 80 víctimas mortales y más de 140 heridos. Para el jueves 27 está previsto que comparezcan en el juicio dos vecinos que auxiliaron al maquinista en un primer momento, quien se sentó en el banquillo de los acusados junto al ex director de seguridad en la circulación de Adif.

El jueves 27 también declarará el jefe de circulación de la estación de Santiago y con las del jefe maquinistas de la gerencia de Galicia de Renfe Operadora, el encargado de trasladar la peligrosidad de la curva de A Grandeira a sus superiores.