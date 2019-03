Ingresada la madre parricida de Valladolid

Vamos a conocer la última hora de la escalofriante noticia de una madre que ha matado a sus dos hijos en Valladolid. Las primeras hipótesis policiales apuntan a que suministró algún tipo de pastillas a los menores, un niño de 9 años y una niña de 11.

Los primeros indicios apuntan a que la madre suministró a sus hijos algún tipo de pastillas antes de matarlos. La mujer fue ingresada con un ataque de ansiedad en la Unidad de Psiquiatría del Hospital Clínico de Valladolid.

La mujer sufría depresión desde que se separó de su marido.

El padre de los niños, profesor de profesión, también tuvo que ser atendido de un ataque de nervios cuando llegó al domicilio familiar.

La presunta autora del crimen, separada de su marido, según las mismas fuentes, se encuentra actualmente detenida en el módulo psiquiátrico del Hospital Clínico de Valladolid. Una de las vecinas aseguró que la mujer, antes de ser detenida, preguntaba "dónde estaban sus hijos y que quería verlos".

Los vecinos del inmueble se mostraron "sorprendidos" ante la noticia y aseguraron haberse enterado de la tragedia a raíz de la llegada de la Policía Nacional y del Sacyl. Decenas de curiosos se acercaron a la zona para ver qué había sucedido y, entre la multitud, se rumoreaba que la mujer "se había separado" hace poco.

Una de las vecinas aseguró que se trataba de una mujer "majísima, encantadora y que se desvivía por sus hijos, que también eran un encanto". A su vez, otra de las residentes del inmueble aseguró que tenía una "buena relación" con los niños y que "no había notado ninguna actitud extraña".

No obstante, vecinos sí que excepto que en los meses de verano la familia no había estado residiendo en el inmueble y se extrañó al verla de nuevo a la vuelta del período estival pues había podido ver "a la mujer y a los niños, pero no a su marido".