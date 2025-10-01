Las impactantes imágenes del colapso en Ibiza por el temporal: casas inundadas, desprendimientos y rescates de la UME

La borrasca Gabrielle ha tenido a España en vilo, todos temíamos que se volviera a repetir la trágica Dana que este mes cumple un año. Pero sin duda, la zona que más afectada se ha visto ha sido Ibiza, en la cual hoy es imposible hacer vida normal.

Tal ha sido la magnitud del temporal que deja un nuevo récord histórico para Ibiza, ya que este lunes ya se considera como su día más lluvioso desde que se tienen registros sobre la isla. Las precipitaciones han acumulado 250 litros por metro cuadrado en sólo 12 horas, por ello Protección Civil emitió un alarmante aviso de alerta que sonaba en los móviles de los ibicencos hace casi 24 horas. Esta situación ha creado decenas de incidencias que hoy ya se comienzan a notar intensamente.

Los vecinos de la zona sufren las consecuencias

Toda la noche achicando agua, retirando restos del desastre y buscando a sus mascotas perdidas. Esta es la triste realidad que muchos ibicencos han vivido en las últimas horas. Sus casas están inundadas por lo que tienen que tienen que comenzar a retirar todo el agua para evitar el mayor daño posible, esto con cubos, palas o con lo que encuentran. Las calles son inaccesibles, ya que las precipitaciones han provocado caídas de árboles y acumulación de distintos objetos que impiden el paso, muchos habitantes de la zona continúan retirando restos de esta tragedia. Las terribles lluvias por suerte no se han cobrado ninguna vida humana, pero si se han provocado la desaparición de algún animal por las fuertes corrientes torrenciales. Todo esto sin luz, ya que desde anoche se provoco una perdida de este suministro y por el momento no la han recuperado.

Muchos turistas huyen del lugar

Ibiza cuenta con una gran cantidad de turistas que acuden allí de vacaciones, por lo que muchos de ellos han tenido que huir del lugar sin nada más que su maleta y con el agua por las rodillas. Se dirigen a buscar refugio hasta que puedan volver a su hogar, ya que bastantes instalaciones turísticas se han visto afectadas. Es el caso de un edificio vacacional, este se encontraba cerca de una ladera que por desgracia se ha hundido y ha afectado a las instalaciones. Este suceso dejaba 4 heridos que ya están siendo atendidos.

Los equipos de ayuda no pueden llegar correctamente

Efectivos de la UME acudieron a la zona para auxiliar a los vecinos y comenzar con las labores de limpieza, pero por desgracia no todos han podido acceder a los lugares afectados. Muchas zonas se encuentran inaccesibles e inundadas y acceder a ellas es una misión difícil de completar. Por ello, muchos efectivos se han quedado atrapados en la zona sin poder hacer nada.

Los servicios de emergencia no daban abasto, todos se encontraban intentando solucionar incidencias que no parecían terminar nunca y aún así no era suficiente debido a la intensidad de la borrasca.

En definitiva una noche muy difícil para la isla, que será recordada por todos sus habitantes y turistas por el resto de su vida. Ahora se espera que la situación no vaya a peor y se mantiene el plan de alerta por inundaciones para que todos puedan retomar su vida muy pronto.

