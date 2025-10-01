Investigan la muerte violenta de un hombre encontrado en el rellano de un edificio de Barcelona

Los Mossos d'Esquadra investigan la muerte violenta de un hombre cuyo cadáver fue encontrado sobre las 20.30 horas del martes en un rellano de un edificio del barrio del Bon Pastor, en el distrito de Sant Andreu (Barcelona).

Varios efectivos se desplazaron hasta el lugar del hallazgo y acreditaron la muerte de esa persona, según informa la Policía. También se desplazó una ambulancia del Sistema de Emergencias Médicas que trató de salvar la vida del hombre realizándole maniobras de reanimación, pero sin éxito. Finalmente certificaron su fallecimiento en el lugar.

Los Mossos de la División de Investigación Criminal de la Región Policial Metropolitana de Barcelona se han hecho cargo de la investigación para esclarecer las causas de la muerte y la autoría de los hechos.

Las pesquisas continúan abiertas mientras los investigadores recoge pistas en el escenario y trabajan para dar luz a este suceso que ha conmocionado a la comunidad del Bon Pastor.

