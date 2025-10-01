Noticias de hoy, miércoles 1 de octubre de 2025

La flotilla de Gaza, el atropello de la policía marroquí a manifestantes o el caos de la borrasca Gabrielle en Ibiza, entre las noticias que marcan la jornada hoy, miércoles 1 de octubre de 2025.

Flotilla

La flotilla rumbo a Gaza ha entrado este miércoles en la "zona de alto riesgo" donde Israel puede actuar. El gobierno de Netanyahu ya ha aviso que va a interceptar y hundir aquellos barcos que no pueda remolcar. No obstante, se ha perdido la comunicación del barco en el que viaja Ada Colau.

El Gobierno de España les ha pedido no acercarse más, advirtiéndoles del "riesgo severo" que corren, ya que el buque furor que salió desde Cartagena solo cubre labores de asistencia y rescate.

Plan de paz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha lanzado un ultimátum a Hamás para que se pronuncia sobre su plan de Gaza. "Les doy tres o cuatro días, y Hamas lo hará o no. Y si no, será un final muy triste", ha señalado el republicano. Aunque según una cadena estadounidense, la respuesta podría llegar durante este miércoles.

Guerra Ucrania

Y mientras en Europa, los líderes europeos se reúnen en Copenhague para analizar el rearme del continente ante la escalada rusa con los drones. Por su parte, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha advertido de un peligro que le preocupa: la central nuclear de Zaporiyia no tiene electricidad, y no es el primer día.

Atropello Marruecos

Es el cuarto día de protestas contra el Gobierno de Marruecos. La "Generación Z" salió a las calles reclamando reformas en salud, educación, empleo y justicia social. La policía del país ha atropellado a los manifestantes, matando a uno de ellos.

Colapso Ibiza

La borrasca Gabrielle ha provocado estragos en la zona este del país. Ibiza sufrió ayer las consecuencias de las precipitaciones con inundaciones y carreteras cortadas, donde tuvieron que realizar rescates al quedar gente atrapada. Se activó la UME, con más de 150 efectivos en la isla. Al menos cuatro personas resultaron heridas por un desprendimiento en las inmediaciones de un hotel.

Este miércoles los colegios seguirán cerrados y el plan de alerta por inundaciones se mantiene activo.

