Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

NOTICIAS HOY

Noticias de hoy, miércoles 1 de octubre de 2025

Consulta las últimas noticias en España hoy, miércoles 1 de octubre de 2025. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Noticias de hoy

Noticias de hoy, miércoles 1 de octubre de 2025 | Antena 3 Noticias

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

La flotilla de Gaza, el atropello de la policía marroquí a manifestantes o el caos de la borrasca Gabrielle en Ibiza, entre las noticias que marcan la jornada hoy, miércoles 1 de octubre de 2025.

Flotilla

La flotilla rumbo a Gaza ha entrado este miércoles en la "zona de alto riesgo" donde Israel puede actuar. El gobierno de Netanyahu ya ha aviso que va a interceptar y hundir aquellos barcos que no pueda remolcar. No obstante, se ha perdido la comunicación del barco en el que viaja Ada Colau.

El Gobierno de España les ha pedido no acercarse más, advirtiéndoles del "riesgo severo" que corren, ya que el buque furor que salió desde Cartagena solo cubre labores de asistencia y rescate.

Plan de paz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha lanzado un ultimátum a Hamás para que se pronuncia sobre su plan de Gaza. "Les doy tres o cuatro días, y Hamas lo hará o no. Y si no, será un final muy triste", ha señalado el republicano. Aunque según una cadena estadounidense, la respuesta podría llegar durante este miércoles.

Guerra Ucrania

Y mientras en Europa, los líderes europeos se reúnen en Copenhague para analizar el rearme del continente ante la escalada rusa con los drones. Por su parte, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha advertido de un peligro que le preocupa: la central nuclear de Zaporiyia no tiene electricidad, y no es el primer día.

Atropello Marruecos

Es el cuarto día de protestas contra el Gobierno de Marruecos. La "Generación Z" salió a las calles reclamando reformas en salud, educación, empleo y justicia social. La policía del país ha atropellado a los manifestantes, matando a uno de ellos.

Colapso Ibiza

La borrasca Gabrielle ha provocado estragos en la zona este del país. Ibiza sufrió ayer las consecuencias de las precipitaciones con inundaciones y carreteras cortadas, donde tuvieron que realizar rescates al quedar gente atrapada. Se activó la UME, con más de 150 efectivos en la isla. Al menos cuatro personas resultaron heridas por un desprendimiento en las inmediaciones de un hotel.

Este miércoles los colegios seguirán cerrados y el plan de alerta por inundaciones se mantiene activo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' enAtresplayer.

Efemérides de hoy 1 de octubre de 2025: ¿Qué pasó el 1 de octubre?

Efemérides de hoy 1 de octubre de 2025: Scheinbaum, presidenta de México

Publicidad

Sociedad

Campamento de Álava denunciado

Tres "víctimas" del campamento de Bernedo declararán en un juzgado de Vitoria

Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional

Un indigente mata a otro con un paraguas después de discutir por el portal donde dormir en Valencia

Mossos d´Esquadra

Investigan la muerte violenta de un hombre encontrado en el rellano de un edificio de Barcelona

colapso en Ibiza
Ibiza

Las impactantes imágenes del colapso en Ibiza por el temporal: casas inundadas, desprendimientos y rescates de la UME

Noticias de hoy
NOTICIAS HOY

Noticias de hoy, miércoles 1 de octubre de 2025

Claudia Scheinbaum, presidenta de México
Efemérides

Efemérides de hoy 1 de octubre de 2025: ¿Qué pasó el 1 de octubre?

Consulta las efemérides de hoy 1 de octubre y descubre, quién nació, quién murió y qué pasó a lo largo de la historia un día como hoy.

Casi 10 toneladas de hachís son detectadas por La Policía Nacional
TRÁFICO DE DROGA

VÍDEO: Interceptan en Algeciras casi 10 toneladas de hachís escondido en fruta

La Policía Nacional descubre casi 10 toneladas de hachís escondidas en el interior de piezas de fruta en Algeciras.

El vídeo de Ana Botín creado con Inteligencia Artificial

El vídeo de Ana Botín creado con inteligencia artificial evidencia el peligro de estafas usando la imagen de celebridades

Folios en el parabrisas de un coche

Discusión vecinal a través de folios en un garaje de Sevilla

Okupa

Una familia con tres menores okupa la caseta de un colegio público en Sant Vicenç dels Horts, en Barcelona

Publicidad