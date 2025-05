El Gobierno reformará el Código Penal para incluir la violencia vicaria y otros tipos de violencia

El Gobierno quiere reformará el Código Penal para incluir la violencia vicaria, la que se ejerce sobre los hijos para infligir daño a la pareja, y que pase a considerarse legalmente como violencia de género. Así lo ha explicado este jueves la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que ha asegurado que se va a reformar el Código Penal para lograr este objetivo y proteger a las víctimas de todo tipo de violencia.

"Es preciso definir expresamente la violencia vicaria en el Código Penal y en la ley orgánica 1/2004 contra la violencia de género. Las víctimas de violencia vicaria son víctimas de violencia de género y así deben ser reconocidas en la ley. Debemos atender las diversas formas de violencia, no sólo la más extrema", ha explicado Ana Redondo. La titular de la cartera de Igualada ha presentado la "hoja de ruta" de su departamento para combatir las violencias machistas, particularmente para dar una respuesta a la violencia vicaria, la digital y la económica.

"Ninguna madre debería temer que sus hijos se conviertan en blanco de sus maltratadores"

Redondo ha aclarado que la definición de este tipo de violencia de género no se limitará sólo a los hijos e hijas, sino que será amplia y abarcará también a los familiares "que pueden ser violentados como intento de dominación a la pareja". Además, el Gobierno quiere incluir también otras negligencias contra los niños, como no llevarlos al colegio o descuidar su alimentación. También tipificar la llamada violencia económica, que incluiría, por ejemplo, el no pagar la pensión alimenticia.

"Ninguna madre debería temer que sus hijos se conviertan en blanco de sus maltratadores. Ninguna infancia debería convertirse en escudo o moneda de cambio en un conflicto marcado por la violencia", ha denunciado Ana Redondo durante su comparecencia ante la Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género del Congreso de los Diputados.

La ministra de Igualdad también ha asegurado que se va a trabajar en un sistema que permita detectar los casos de violencia en los procedimientos civiles de familia y en poner en marcha protocolos para los puntos de encuentro familiar y la no aplicación del falso síndrome de alienación parental. Otra de las líneas de actuación, ha añadido, tiene que ver con la violencia económica que "se manifiesta desde la privación de los recursos básicos al control absoluto del dinero y el patrimonio, la exclusión del mercado laboral o el impago de las pensiones alimenticias". Una violencia que "tiene efectos devastadores" para las víctimas y sus hijos e hijas, pues los condena a una "vulnerabilidad prolongada".

Redondo ha dicho que se tipificará este tipo de violencia y se impulsará el refuerzo de la vigilancia judicial del impago de pensiones y el establecimiento de mecanismos ágiles de embargo en caso de impagos.

En cuanto a la violencia digital, Redondo ha señalado que las medidas del Pacto se incorporarán en el proyecto de ley de protección de las personas menores de edad en los entornos digitales, actualmente en tramitación en la cámara Baja. Se referirán al acoso sexual en redes, la distribución no consentida de imágenes, la suplantación de identidad o el control.

La ministra ha expuesto que está dispuesta a negociar con los grupos parlamentarios la fórmula elegida para aprobarlas, ya sea mediante proyectos o proposiciones de ley. Redondo ha señalado que hay que trabajar con "urgencia", "consenso" y también con "seguridad jurídica" y se ha comprometido a que no se incorporarán medidas del Pacto a las leyes por la vía de "enmiendas incongruentes" en textos que nada tengan que ver con la violencia de género.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 2' en Atresplayer.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com