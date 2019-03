"Es incoherente porque no puedo estar en dos sitios a la vez"

El especial 'El crimen de Asunta: El secreto' emitido por Antena 3 ha logrado localizar y hablar en exclusiva con el hombre al que pertenece el semen hallado en la camisa de Asunta. Y tras escuchar sus palabras las dudas sobre este crimen solo se incrementan. Defiende su inocencia y asegura que puede probar que no estuvo en Galicia el 21 de septiembre.



"Es incoherente porque yo no puedo estar en dos sitios a la vez. Yo estaba aquí en Madrid cuando pasó todo. Se comprobó que estaba aquí. Llegaron aquí, me investigaron y ya", explica.



Este hombre, identificado con nombre y apellidos en los archivos policiales, defiende que nunca estuvo en Galicia: "Me preguntaron dónde estaba, declaración y tal, se llevaron las cámaras de donde yo estaba. Comprobaron con mi mujer y mi hermana donde estaba y quedó todo zanjado. Yo nunca he pisado Galicia. No sé de qué me están hablando. A mí me han metido en lago que yo no sé".



Por último, explicó que está "muy afectado y con los nervios a flor de piel".



"Ahora todavía sigo nervioso. Veo las noticias, escucho cosas, me pongo nervioso. Mi familia está muy nerviosa. No puedo ni dormir. Mi hermana tiene ataques de ansiedad".