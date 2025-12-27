Efemérides de hoy 27 de diciembre de 2025: ¿Qué pasó el 27 de diciembre?

El 27 de diciembre de 2012, Portugal vende la empresa nacional de aeropuertos ANA al grupo francés Vinci, en el marco del programa de privatizaciones exigido durante la crisis financiera. La operación se cierra por 3.080 millones de euros, convirtiéndose en una de las mayores privatizaciones realizadas por el Estado portugués y superando las expectativas iniciales del Gobierno. Hasta este día, ANA gestionaba los principales aeropuertos del país, entre ellos Lisboa, Oporto, Faro, Funchal y Ponta Delgada, concentrando casi la totalidad del tráfico aéreo nacional.

La venta cumple con las medidas acordadas entre el Gobierno de Portugal, la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional, como condición del rescate financiero concedido a Portugal en 2011, con el objetivo de subsanar la deuda pública. Para Vinci, uno de los mayores operadores aeroportuarios del mundo, la adquisición supone una expansión estratégica en el sur de Europa por el impulso a su presencia internacional.

Un 27 de diciembre, pero de 2008, se hace efectivo el derecho a solicitar la nacionalidad española de medio millón de descendientes del exilio, en aplicación de la Ley de Memoria Histórica, aprobada en 2007. Esta medida permite a hijos y nietos de españoles que se vieron obligados a abandonar el país tras la Guerra Civil y la dictadura franquista acceder a la nacionalidad sin necesidad de renunciar a la de origen. El proceso abre una vía legal inédita para reparar, al menos simbólicamente, las consecuencias del exilio político y económico.

La iniciativa tiene un impacto especialmente significativo en países de América Latina, como Argentina, Cuba, México o Venezuela, donde se asentaron numerosas comunidades de exiliados. Supone un esperado reconocimiento institucional a quienes mantuvieron el vínculo con España pese a la ruptura forzada del pasado.

¿Qué pasó el 27 de diciembre?

537.- Se inaugura en Constantinopla, Estambul en la actualidad, la basílica de Santa Sofía.

1870.- Se produce en Madrid un atentado contra el general Juan Prim, presidente del Gobierno, que falleció tres días después.

1917.- En la Unión Soviética se firma el decreto de nacionalización de los bancos privados y su fusión en un banco estatal.

1945.- Se crea oficialmente el Fondo Monetario Internacional (FMI).

1968.- Regresa a la Tierra el Apollo 8, la primera misión tripulada de la NASA que orbitó la Luna.

1978.- En España, el rey Juan Carlos I sanciona la Constitución ante las Cortes.

2002.- Se descubre en el cerro del Molinete (Cartagena) una escultura completa del siglo I del emperador Augusto como sumo sacerdote, de dos metros de altura.

2006.- Es lanzado al espacio el satélite europeo Corot para la detección de planetas extrasolares.

2020.- Se inicia oficialmente en todos los países de la Unión Europea (UE) la campaña de vacunación masiva contra la covid-19, la estrategia de mayores dimensiones desplegada en Europa contra una pandemia.

2022.- Entra en vigor en la UE la ley que hará que todos los dispositivos electrónicos vendidos en el mercado único utilicen un cargador único, de tipo USB-C.

¿Quién nació el 27 de diciembre?

1571.- Johannes Kepler, astrónomo alemán.

1822.- Louis Pasteur, biólogo francés.

1901.- Marlene Dietrich, actriz alemana.

1943.- Joan Manuel Serrat, cantautor español.

1953.- José Ortega Cano, torero español.

1968.- Diego Ramón Jiménez Salazar, conocido como Diego el Cigala, cantaor de flamenco español.

¿Quién murió el 27 de diciembre?

2002.- George Roy Hill, cineasta estadounidense.

2006.- Pierre Delanoë, músico francés.

2016.- Carrie Fisher, actriz estadounidense.

2021.- Amador Jover, catedrático español, artífice del diseño de la Universidad de Córdoba.

2023.- Gaston Glock, empresario austríaco, inventor de una de las pistolas más famosas del mundo que lleva su nombre.

¿Qué se celebra el 27 de diciembre?

Hoy, 27 de diciembre, se celebra el Día Internacional de la Preparación ante las Epidemias.

Horóscopo del 27 de diciembre

Los nacidos el 27 de diciembre pertenecen al signo del zodiaco Capricornio.

Santoral del 27 de diciembre

Hoy, 27 de diciembre, se celebran santa Fabiola y san Teodoro.