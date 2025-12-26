Qué se sabe del incendio mortal de Alhaurín el Grande: un posible fallo eléctrico y dos menores fallecidos

El municipio malagueño de Alhaurín el Grande vive una jornada de duelo oficial. El Consistorio ha decidido cancelar todos los actos previstos para Navidad tras el fallecimiento de dos menores de 15 y 16 años en un incendio. Se trata de Rebeca y Juan Antonio, muy queridos en el pueblo por su participación en la banda de cornetas y tambores 'Boinas Negras'.

Ambos jóvenes habían celebrado la Nochebuena en el domicilio de los padres del chico. Alrededor de las tres de la madrugada se trasladaron a la vivienda de ella y, horas más tarde, se produjo el incendio en el que perdieron la vida.

Fueron los residentes de la zona quienes dieron aviso del incendio alrededor de las ocho de la mañana del 25 de diciembre, coincidiendo con el día de Navidad, tras oír a los adolescentes pedir auxilio desde la vivienda, ubicada en la calle San Rafael.

Según las primeras informaciones, el fuego comenzó en la primera planta del inmueble, donde se acumulaba mucho material inflamable, lo que impidió que los jóvenes pudieran abandonar la casa por sus propios medios. Aunque los efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) acudieron con rapidez, la intensidad del incendio dificultó en varios momentos el acceso hasta los menores, que se habían refugiado en la planta superior, donde finalmente fueron encontrados sin vida.

Las diligencias para esclarecer lo ocurrido continúan abiertas. La hipótesis principal señala a un posible fallo eléctrico como origen del incendio.

Rebeca y Juan Antonio estudiaban en el Instituto Antonio Gala, centro que ha expresado públicamente su pesar a través de las redes sociales, así como la banda ´Boinas negras´ a la que ambos pertenecían.

El alcalde de Alhaurín el Grande, Antonio Bermúdez, se desplazó hasta el lugar del suceso para mostrar su apoyo y solidaridad a los familiares de las víctimas y se ha decretado un día de luto para conmemorar a las víctimas.

Dos muertos en un incendio en Tenerife

Un hombre y una mujer han fallecido en un incendio registrado de madrugada en la localidad tinerfeña de La Matanza de Acentejo, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) de Canarias.

El aviso se recibió a las 6:27 horas, momento en el que se activaron los recursos de emergencia. Efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife lograron sacar a las víctimas del interior de la vivienda en estado inconsciente y sofocaron el fuego, que había afectado por completo al inmueble.

