Efemérides de hoy 7 de julio de 2026: ¿Qué pasó el 7 de julio?

El 7 de julio de 2021, el presidente de Haití, Jovenel Moïse, es asesinado en su residencia privada por un grupo de mercenarios. De los 28 asaltantes, 26 son exmilitares colombianos y los otros dos ciudadanos estadounidenses de origen haitiano. Moïse recibe 12 impactos de bala, falleciendo en el mismo lugar del suceso. El magnicidio conmocionó a todo Haití, el primer ministro interino Claude Joseph decretó el estado de sitio asumiendo el poder ejecutivo y el liderazgo de las fuerzas del Estado. A primera hora de la tarde, la policía comenzó un tiroteo con un grupo que habían identificado como los sospechosos del magnicidio. El intercambio de disparos dejó cuatro fallecidos del lado de los mercenarios, consiguiendo detener a dos de los sospechosos. El trágico asesinato de Moïse afectó sobremanera a la ciudadanía haitiana. La popularidad se encontraba en un momento crítico, y aunque muchos de sus detractores lo querían fuera del cargo, no le deseaban una muerte tan dramática.

Un 7 de julio, pero de 2017, el Gobierno de la Columbia Británica (Canadá), decreta el Estado de Emergencia provincial en consecuencia de la crisis generada por más de 180 focos de incendios forestales. El detonante no fue más que la sucesión de diferentes condiciones que facilitaron la propagación de las llamas: temperaturas elevadas, las sequías por las que estaba pasando la región y el paso de fuertes tormentas eléctricas secas. Los rayos fueron la chispa que dieron las primeras candelas en la gran mayoría de los puntos afectados. Según la CBC News, se estimó que 7.000 personas fueron forzadas a abandonar sus hogares por el peligro de las llamas.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 7 de julio y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 7 de julio?

1978.- Las islas Salomón se independizan del Reino Unido.

1985.- Boris Becker, de 17 años y 7 meses, se convierte en el jugador más joven en ganar en Wimbledon al vencer a Kevin Curren.

1994.- Fin de la guerra de secesión en Yemen, con la toma de Adén por los noryemeníes.

2005.- Londres sufre cuatro atentados terroristas en su red de transportes, reivindicados por Al Qaeda, con 56 fallecidos y 700 heridos.

2006.- Se confirma el primer caso de gripe aviar en España, un somormujo en el humedal de Salburúa (Alava).

2009.- Benedicto XVI presenta su tercera encíclica, 'Caritas in veritate', en la que reconoce que la economía necesita de la ética.

2009.- Google anuncia el lanzamiento de su sistema operativo Google Chrome OS, ligero y de código abierto, orientado a ordenadores portátiles.

2012.- Elecciones en Libia, las primeras legislativas desde 1964, en las que se impone la Alianza Fuerza Nacional, del ex primer ministro Mahmud Yibril.

2012.- Elecciones en Libia, las primeras legislativas desde 1964, en las que se impone la Alianza Fuerza Nacional, del ex primer ministro Mahmud Yibril.

2019.- El partido conservador Nueva Democracia gana las elecciones griegas. Al día siguiente jura como primer ministro su líder, Kyriakos Mitsotakis.

2022.- Dimite el primer ministro británico Boris Johnson después de que 50 miembros de su Ejecutivo renunciasen en protesta con su gestión y los escándalos.

¿Quién nació el 7 de julio?

1887.- Marc Chagall, pintor francés de origen ruso.

1899.- George Cukor, cineasta estadounidense.

1901.- Vittorio de Sica, actor y cineasta italiano.

1940.- Richard Starkey, 'Ringo Starr', batería británico de 'The Beatles'.

1945.- Manuel Chaves, político español.

1971.- Juan Verde, asesor medioambiental internacional español.

1981.- Jorge Vilda, seleccionador español de fútbol femenino.

¿Quién murió el 7 de julio?

1890.- Henri Nestlé, fundador del grupo alimentario suizo.

1930.- Arthur Conan Doyle, escritor inglés y creador del personaje Sherlock Holmes.

1950.- Baldomero Fernández Moreno, poeta argentino.

1962.- Anita Delgado, bailarina española y maharaní de Kapurthala (India).

1967.- Vivien Leigh, actriz británica.

2006.- Syd Barrett, componente de la banda 'Pink Floyd'.

2021.- Robert Downey Sr, actor y director de cine estadounidense.

¿Qué se celebra el 7 de julio?

Hoy, 7 de julio, se celebra el Día Internacional del Cóndor Andino.

Horóscopo del 7 de julio

Los nacidos el 7 de julio pertenecen al signo del zodiaco Cáncer.

Santoral del 7 de julio

Hoy, 7 de julio, se celebra san Fermín