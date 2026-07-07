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Estos collares para tu perro están prohibidos; si los usas podrían multarte con hasta 50.000 euros

El artículo 27 de la Ley de Bienestar Animal incluye una de las restricciones más comentadas de los últimos años: la prohibición de collares que causen dolor o estrés en perros.

Perros con collares

Perros con collares Agencias

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Se cumplen 3 años de la aprobación de la Ley de Bienestar Animal y todavía siguen resonando varias medidas incluídas en ella: la prohibición de dejar a tu perro desatendido más de 24 horas, la venta de perros/gatos en tiendas el uso de animales en circos y la tenencia de especies exóticas invasoras o peligrosas. Sin embargo, hubo otras medidas que no llamaron inicialmente tanto la atención y también afectan en el día a día de mascotas y dueños.

Uno de los ejemplos más claros es la prohibición de algunos collares, muy comunes en España hace unos años. Esta medida sigue la corriente europea iniciada en Reino Unido y Países Bajos de prohibir collares que causan dolor o ansiedad a las mascotas. Estas correas eran habituales como método de control o adiestramiento y tras la aprobación de la ley pueden acarrear multas de miles de euros.

Qué dice la Ley de Bienestar Animal sobre los collares prohibidos

La Ley de Bienestar Animal (Ley 7/2023) prohíbe el uso de herramientas de manejo que causen lesiones, dolor o sufrimiento físico/psicológico a los animales, destacando específicamente los collares eléctricos, de impulsos, de castigo (con pinchos) y de ahogo. Esta normativa busca garantizar métodos educativos respetuosos y evitar el maltrato de los animales.

Dentro de los tipos de collares no permitidos sobresalen las carlancas, es decir, los de castigo con púas metálicas, utilizados sobre todo en razas grandes para evitar tirones, y también los eléctricos, diseñados para emitir descargas con el objetivo de corregir el comportamiento.

La normativa expone que este tipo de correas pueden provocar daños físicos, lesiones en la tráquea, dificultades respiratorias y también afectar al bienestar emocional del animal, generando ansiedad. Por este motivo, la ley prohíbe su uso en términos generales. Sin embargo, hay excepciones y regímenes especiales, como por ejemplo el relativo a los perros de caza, pastoreo y guarda, que quedan exentos de esta prohibición.

Multas previstas por la ley: cuánto te puede costar usar un collar prohibido

Según el artículo 74 de la Ley de Bienestar Animal, "el uso de métodos agresivos o violentos en la educación del animal" es una infracción grave. Además, la normativa también recoge como falta grave la "acción y omisión, de las obligaciones y prohibiciones exigidas por esta ley, que implique daño o sufrimiento para el animal".

Por lo tanto, si ponemos a una mascota uno de los collares de castigo o ahogo se considerará como un método agresivo o violento, o como un incumplimiento de las prohibiciones que establece esta ley, lo que puede derivar en sanciones que van desde los 10.001 hasta los 50.000 euros.

La entrada en vigor de la Ley de Bienestar Animal marca un antes y un después en el trato hacia los animales de compañía en España. Más allá de evitar multas, la normativa invita a adoptar métodos de educación respetuosos y a garantizar que los animales vivan en condiciones seguras, cuidadas y acordes a su naturaleza.

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