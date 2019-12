Horario de los supermercados en Nochevieja 2019: Mercadona, Carrefour, El Corte Inglés, ...

Mañana es Nochevieja y una de las claves para tenerlo todo bajo control para esta noche tan especial es conocer de buena mano qué supermercados abren y cuáles no para que no nos llevemos sorpresas de última hora. Pasamos ahora a detallar qué horario tienen los principales supermercados en nuestro país aunque lo más recomendable es confirmar a través de las páginas web de cada uno de ellos el horario para que no nos encontremos el supermercado cerrado al llegar. Muchos de ellos han incluido en sus web buscadores para que los usuarios puedan comprobar más fácilmente los horarios para estas fiestas navideñas.

Mercadona cierra en Año Nuevo, con lo cual solo disponemos de hoy o de mañana para comprar todo lo que vayamos a necesitar. Para Nochevieja, que es la noche que nos compete, abrirá sus puertas hasta las 19:30. Y a pesar de cerrar tanto el 1 como el 6 de enero, la mayoría de su más de 1.600 almacenes operarán con total normalidad el resto de la semana, por lo que habrá productos a pesar de sus días de cierre. En el caso de la cadena de El Corte Inglés, para Nochevieja su horarios de apertura es de 10 de la mañana hasta las 20 de la tarde, aunque para el 1 de enero todos sus centros permanecerán cerrados.

Carrefour ha decidido que para estas fiestas navideñas, todos sus establecimientos compartirán el mismo horario por lo que estarán el mismo tiempo abiertos tanto Carrefour Market, Express o Supeco. Para despedir el año, abrirá de diez a ocho de la tarde, aunque para Año Nuevo permanecerá cerrado. En cuanto a los supermercados Aldi, habrá centros con horarios especiales de apertura, sobre todo los ubicados en zonas de costa o los que se encuentran en centros comerciales, pero para fin de año, por lo general, estarán abiertos de 9 a 15h.

En el caso de los supermercados Dia, lo más recomendable es visitar su página web ya que cada tipo de establecimiento tiene un horario de apertura y de cierre distinto. No obstante, para Nochevieja lo más normal es que abren de nueve de la mañana a nueve de la tarde. Pero como decíamos previamente, lo más recomendable es consultar el buscador que han incluido en su web para confirmar el horario concreto del centro que tengamos más cercano.

Finalmente, en cuanto a Eroski, estos supermercados poseen un mayor despliegue en territorios como el País Vasco o las Islas Baleares. Permanecerán abiertos algunos hasta las 19h de la tarde mientras que otros tan solo hasta las cuatro de la tarde. Todo dependerá del horario habitual de los establecimientos.

Pero como recordábamos, lo más importante antes de salir de casa es comprobar que el supermercado al que decidamos acudir está abierto a través de su página web, no vaya a ser que se encuentre cerrado cuando vayamos y nos encontremos con la compra sin hacer.