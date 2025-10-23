Un hombre escupe a un bebé de cinco meses en un parque de Girona

Los Mossos d’Esquadra han detenido a un hombre que, según la denuncia presentada por la familia, escupió en la cara a una niña de cinco meses mientras su madre la paseaba en cochecito por el Parc Central de Girona.

Los hechos ocurrieron el pasado 15 de octubre, aunque la denuncia no se presentó hasta el 22 de octubre en la comisaría de Salt (Girona). La madre paseaba a su hija cuando el hombre, que según la familia formaría parte de un grupo de personas que viven en un campamento cercano al parque, se les acercó de repente y escupió a la bebé en la cara.

Tras el ataque, el hombre huyó corriendo, mientras la madre llevó a la niña a un Centro de Atención Primaria (CAP), donde un médico le realizó analíticas para evaluar posibles consecuencias del incidente.

Gracias a la descripción facilitada por la madre, los agentes identificaron y arrestaron al sospechoso el mismo día en la misma zona céntrica del parque. El detenido es un hombre de 42 años, sin antecedentes policiales, que ha sido arrestado como presunto autor de un delito de trato degradante o vejatorio.

El hombre pasó su primera noche en los calabozos y está previsto que pase a disposición del Juzgado de Instrucción de guardia este viernes.

Agreden a una médico residente y escupen a varios sanitarios

El pasado mes una médico residente de primer año fue agredida físicamente en el Centro de Salud Olivillo de Cádiz por una usuaria que intentó irrumpir en una sala de Enfermería para exigir una cura no indicada. La facultativa trató de dialogar en la sala de espera, pero fue golpeada.

Tras el ataque, la agresora regresó al centro y comenzó a escupir a otros sanitarios, según testigos. Ante los hechos, el Distrito Sanitario Bahía de Cádiz-La Janda activó su Plan de Prevención y Atención a las Agresiones. CSIF denunció la falta de medidas de seguridad en el centro y reclamó protocolos más efectivos y sanciones más contundentes, ya que las agresiones "siguen saliendo muy baratas".

La Delegación Territorial de Salud y Consumo y la Gerencia del Distrito expresaron su apoyo al personal afectado y recordaron que existen instrumentos de prevención, incluyendo la figura del profesional guía, atención psicológica, formación del personal y canales ágiles para notificar agresiones.

La agresión fue denunciada el mismo lunes y el juicio rápido contra la presunta agresora se celebró al día siguiente. Para este viernes a las 13:00 horas, el Distrito ha convocado una concentración de repulsa en el Centro Olivillo en apoyo de los profesionales sanitarios.

La provincia de Cádiz cuenta con una comisión provincial contra las agresiones que busca mejorar la prevención y coordinar esfuerzos entre hospitales, distritos, policía y Guardia Civil.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.