Hallado en Madrid un paquete que podría ser el Picasso desaparecido durante su traslado a Granada

Los investigadores han localizado en Madrid un paquete que podría resolver el misterio del Picasso desaparecido durante su traslado a Granada. Todo apunta a que se trata del cuadro extraviado, y el bulto está ya en manos de la Policía Científica, que realiza pruebas para verificar su autenticidad y comprobar el estado de la pieza.

Las fuentes consultadas subrayan que el objetivo inmediato es confirmar que la obra corresponde al envío perdido y que no ha sufrido daños.

Análisis y verificación: qué se comprueba ahora

El protocolo policial incluye inspección del embalaje, cotejo de marcas, sellos y documentación, y análisis de trazas que ayuden a reconstruir el recorrido del paquete. Además, se examina la cadena de custodia del transporte con el fin de determinar dónde y cómo se produjo la incidencia.

Las diligencias se centran en confirmar contenido, procedencia y destino, sin descartar ninguna hipótesis hasta completar las pruebas técnicas.

l traslado bajo lupa

La desaparición se produjo durante el transporte de la obra hacia Granada, una fase especialmente sensible para el patrimonio por su exposición logística. En este tipo de movimientos, los operadores suelen aplicar medidas como embalaje especializado, seguimiento del envío y documentación estandarizada para minimizar riesgos.

Tras detectarse el extravío, se activó una investigación para rastrear la ruta, revisar registros de carga y cronogramas y, en su caso, delimitar posibles errores humanos o incidencias operativas.

La localización del paquete en Madrid abre ahora un escenario de confirmación que podría cerrar el círculo: primero, identificar la obra; después, determinar responsabilidades y evaluar posibles daños.

Hasta que la Policía Científica concluya el análisis, la hipótesis principal es que el bulto recuperado corresponde al envío del Picasso.

