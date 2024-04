Un hombre entra en una sucursal bancaria armado, golpea al empleado y se lleva 44.000 euros

No era la primera vez que lo intentaba. Cuatro días antes de perpetrar el atraco, había tratado de acceder a otra sucursal de la localidad de Muros, también en A Coruña. En esta ocasión el empleado de la oficina desconfió de la vestimenta de este individuo y de su actitud extraña y decidió no abrirle la puerta. El instinto no le falló en absoluto.

Segundo atraco en 4 días

A poco más de 60 kilómetros de distancia, en Camariñas, encontró a su siguiente víctima pocas jornadas después. Otra sucursal cuyo empleado, en esta ocasión, no tuvo tanta suerte.

El atracador sacó el arma nada más entrar por la puerta y, tal y como se puede ver en las imágenes de las cámaras de seguridad, golpeó con dureza al trabajador que acabó cayendo al suelo. Por suerte en ese momento no había ningún cliente en el interior del establecimiento.

Se hizo con un botín de 44.000 euros

Tras reducir al único ocupante del banco, el hombre logró extraer 44.000 euros que metió en una bolsa para darse a la fuga al instante.

La Guardia Civil comenzó entonces una ardua investigación recabando pruebas hasta dar con el vehículo utilizado y conseguir identificar al autor. Se trata de un vecino de la localidad de Malpica de Bergantiños, también en A Coruña, que se encontraba cumpliendo condena por hechos similares.

Cometió el robo durante un permiso penitenciario

El hombre, viejo conocido de las autoridades, había accedido al tercer grado penitenciario y, por tanto, disfrutaba de salidas y permisos. Fue en una de esas salidas cuando cometió el atraco.

Tras su detención y puesta a disposición judicial, prestó declaración y acabó siendo enviado de nuevo a prisión. Los 44.000 euros sustraídos pudieron ser recuperados.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com