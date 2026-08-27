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Un muerto y cinco heridos, entre ellos una bebé, tras un accidente de tráfico en Menorca

Los heridos han sido trasladados a un centro hospitalario y a una clínica de la isla.

Ambulancia en Es Mercadal, Menorca

Ambulancia en Es Mercadal, Menorca Europa Press

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Irene Rodríguez
Irene Rodríguez
Publicado:

Entre las localidades menorquinas de Mahón y Alaior un accidente de tráfico ha dejado un muerto y cinco heridos, entre ellos un bebé de menos de dos años. El incidente ha tenido lugar sobre las 16:31 horas en la autovía Me-1, a la altura del kilómetro 7.

El vehículo ha chocado contra un bloque de hormigón y ha salido despedido al carril contrario. Ha colisionado con otro vehículo y ha volcado, ocasionando la muerte de una persona, según ha informado el servicio de emergencias 061.

Los cinco ocupantes de uno de los vehículos han resultado heridos: una bebé de menos de 2 años, un hombre de 45 años y tres mujeres de 27, 34 y 47 años .

Los Bomberos de Menorca se han desplazado hasta el lugar para rescatar a los heridos. También han acudido al lugar dos ambulancias medicalizadas, una sanitarizada y una ambulancia de soporte vital básico, así como un vehículo de logística, además de la Guardia Civil.

El personas sanitario de emergencias ha atendido a todos los heridos y posteriormente han sido trasladados al Hospital Mateu Orfila y a la clínica Juaneda Ciutadella, previa activación del código politrauma para avisar con antelación a los centro de la llegada de los heridos.

La Guardia Civil mantiene abierta la investigación para esclarecer cómo se produjo el choque entre los dos vehículos y las circunstancias que desembocaron en este grave siniestro.

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