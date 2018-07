La historia del anuncio de la Lotería se hizo realidad hace 14 años en Valencia

Quién iba a pensar que la historia del anuncio de la Lotería de Navidad 2014 tuviera un caso similar hace 14 años. Ocurrió en Valencia, donde una lotera guardó un décimo premiado para entregárselo a un cliente que jugaba siempre a ese mismo número. Justamente la semana en la que su combinación ganó el primer premio el hombre no pasó por la administración.



Diez millones de pesetas de premio. Casi nada. Ése fue el favor de la lotera a su habitual cliente, que como 'recompensa' la regaló una pulsera de oro y además publicó una nota de agradecimiento en un periódico.



No es esa la única muestra de generosidad de la lotera de Valencia. La mujer comenta otra situación con una chica que quería la pedrea de dos décimos, pero que no se percató de que cada uno tenía un premio de diez millones.