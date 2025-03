La Aemet denuncia ante la Fiscalía la "filtración manipulada" de un audio del 112 el día de la DANA y que Mazón compartió

Casi cuatro meses después de la peor gota fría del siglo, la polémica por la gestión de la dana que se cobró la vida de 233 personas continúa. Esta vez por la filtración de una conversación telefónica entre la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y el servicio de emergencias 112.

El pasado 13 de febrero, se filtró a los medios una llamada entre una meteoróloga de la Aemet, que depende del Gobierno, y una técnica del 112, dependiente de la Generalitat. En el fragmento de audio se podía escuchar a la meteoróloga decir "no vamos a marearos con más avisos", lo que dio a entender que no se estaba tomado en serio la situación. Pero ha resultado ser una "filtración manipulada".

Sin embargo, el audio completo revela que la agencia confirmó los avisos rojos y advirtió que "lo peor" del temporal llegaría entre las 15:00 y las 18:00 horas, lo que fueron respaldadas por los protocolos establecidos para emergencias extremas, según informa RTVE que ha tenido acceso al audio íntegro.

Según Rubén del Campo, portavoz de Aemet, este extracto no reflejaba el contenido completo y los subtítulos añadidos tergiversaban las palabras de la meteoróloga. La manipulación buscaba "poner en entredicho" el trabajo de la agencia durante la DANA, según explicó.

Aemet ha tomado medidas y el pasado viernes presentaron una denuncia ante la Fiscalía de la Comunidad Valenciana, acusando a quienes filtraron y manipularon el audio de intentar dañar su reputación. Defienden que sus trabajadores actuaron correctamente, siguiendo todos los protocolos establecidos.

Denuncias a Mazón por difundir información manipulada

Carlos Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana, compartió el fragmento manipulado del audio en redes sociales, criticando a Aemet. "La llamada de Aemet a la Generalitat a las 12:08 del 29 de octubre: "No vamos a marearos con más avisos"", compartía en 'X'. Hugo Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente, acusó a Mazón de estar "al borde del delito" por manipular "los audios del 112".

Por otra parte, Podemos ha denunciado a Mazón por posible falsedad documental, no solo por este audio sino también por una foto que supuestamente muestra al presidente llegando al centro de emergencias a una hora que podría no ser cierta. La portavoz adjunta de Podemos, María Teresa Pérez, acusó al presidente de "dar a entender que no se les avisó correctamente de la gravedad de la dana del 29 de octubre".

La ley es clara sobre este tema, ya que las conversaciones del 112 son consideradas información "reservada". Solo pueden usarse para gestionar emergencias o si un juez lo ordena. Deben guardarse durante dos años y luego destruirse, salvo que un juez diga lo contrario. Aemet no tiene acceso a estas grabaciones; es el 112 quien las guarda. Por eso, también se está investigando cómo pudo filtrarse este audio.

María José Rallo del Olmo, presidenta de Aemet, también ha denunciado el uso indebido de una grabación entre la meteoróloga de la agencia y la técnica del centro de emergencias 112. Esta conversación, que debía ser privada, fue difundida por algunos medios de comunicación.

Por otra parte, Del Campo ha explicado que cuando se escuchó el audio completo, quedó claro que la meteoróloga hizo bien su trabajo. Con esto, la agencia busca proteger a sus empleados y evitar que se dañe su reputación con información manipulada y pide a la Fiscalía que investigue si esto podría ser un delito.

