El hijo de la víctima de Almería: "Oí gritar a mi madre y llamé a la Guardia Civil"

La Guardia Civil ha detenido en Roquetas de Mar, en Almería, a un hombre por estrangular a una mujer después de mantener relaciones sexuales con ella. Su hijo, Ionut o Juan como es conocido por hispanoparlantes, fue quien dio la voz de alarma a la Guardia Civil al oír gritar a su madre.

"Serían las cinco de la mañana. Escuché gritar a mi madre e intenté salir. Había atrancado la puerta para que no pudiese abrirse. Llamé a la Guardia Civil, que tuvo que derribar la puerta de la entrada para poder acceder y detenerlo", explica a 'Efe'.

El hijo de la mujer no conoce si "se coló en casa o le abrió la puerta" su madre. Ionut explica que se encontraba dormido y que no vio entrar al hombre de origen senegalés de 30 años. Además, asegura que no tenía ningún tipo de relación con su progenitora, más allá de conocerlo de vista.

Ionut explica que ha visto al hombre recoger basura en la calle donde residía con su madre, quien llegó hacía años y que desde hacía un tiempo se encontraba sin empleo y "trabajaba en casa".

El joven no sabe qué pasará ahora, solo que la Guardia Civil le ha indicado que el cuerpo de su madre ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal de Almería para realizarla la autopsia.

No eran pareja sentimental

El hombre ha confesado que estranguló a la mujer tras mantener relaciones sexuales con ella. No eran pareja sentimental, según las mismas fuentes. El detenido tenía antecedentes en el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (Viogén) en relación con otra mujer.

Fuentes de la Delegación del Gobierno en Andalucía han indicado que la investigación continúa abierta. También que la violencia de género "no es la principal hipótesis", aunque podría cambiar en función de las indagaciones.