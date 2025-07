El hijo pequeño de Juana Rivas no quiere irse con su padre: "Me va a matar como vuelva (...) No me deja en paz"

El hijo pequeño de Juana Rivas llegaba acompañado de su madre y en medio de una gran expectación al punto de encuentro donde tenía que ser entregado hoy al padre, Francesco Arcuri. "Tengo ganas de abrazarlo y volver a nuestra vida", decía el progenitor a su llegada a los Juzgados de Granada.

El padre, quien tiene la custodia, ha viajado desde Italia a Granada para recoger a su hijo de 11 años, pero el Juzgado de Primera Instancia 3 de la ciudad andaluza ha acordado aplazar al viernes la entrega del menor y reclama que el personal especializado emita un informe sobre "el lugar, las condiciones y el modo" en el que se puede realizar la entrega para no ser sometido a "exposiciones innecesarias".

A su llegada a los Juzgados de Granada, el niño se negaba a irse con su padre. Finalmente, tal y como ha decidido la jueza del primera instancia de Granada, se quedará unos días más con la madre. En la puerta se ha presentado arropado por su madre y su hermano mayor. "Yo no me quiero ir", decía muy sollozando. "Me va a matar como vuelva... No puedo, no puedo (...) Son muchos años que intento estar aquí y no me deja, no me deja en paz", añadía.

El Tribunal Constitucional ha dado la razón al padre: él tiene la custodia del menor. Pero también un juicio pendiente en Italia por presuntos malos tratos. Aunque su defensa niega cualquier tipo de violencia hacia el menor. En el sitio fijado para la recogida, al que ha llegado acompañado de su abogado, Enrique Zambrano, ha dicho que no ve a su hijo Daniel desde las Navidades, y que lleva "siete meses sin escuchar su voz".

El menor viajó en diciembre a España para pasar unos días con su madre de vacaciones, pero no regresó a Italia. El padre denuncia que durante este tiempo su hijo pequeño ha estado "aislado". "El niño viajó con una serie de condiciones y la madre las ha incumplido todas", ha añadido el letrado de Arcuri, que ha insistido en que es "imposible" que no se cumpla la sentencia.

Por su parte, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, asegura que el Gobierno va a "responder" ante el caso reformando la Ley de Protección Integral a la Infanciay la Adolescenciafrente a la Violencia para que los niños sean escuchados por la Justicia.

"Yo quiero decir que es absolutamente doloroso que hayamos tenido que llegar a esta situación (...) Solamente bastaba con dedicarle un tiempo de escucha a esos niños y escuchar lo que tienen que decir, es lo único que han pedido, es lo único que han pedido y no han conseguido que nadie les escuche", ha expresado la ministra.

Tras años de matrimonio, en 2016 Juana Rivas se traslada a España junto con sus hijos menores y denuncia a Arcuri por malos tratos. El italiano entonces la denuncia por sustracción de menores y la justicia española la condena a 5 años de cárcel. Finalmente, fue indultada por el Gobierno.

En abril de 2021, el Supremo confirmó la condena a Rivas por delito de sustracción de menores, después de que en 2017 pasaran un mes en paradero desconocido, pero reducía su pena de cinco años a dos años y seis meses de prisión al considerar que, aunque fueron los dos hijos, cometió un único delito y no dos.

Los menores estaban con el padre en Italia. El hijo mayor decidió a los 16 años regresar a España para vivir con su madre. El pequeño se tenía que quedar en Italia. Fue durante las Navidades cuando el niño se reunió con su madre y su hermano en España, pero nunca regresó a Italia con su padre, quien tiene la custodia.

El pasado enero la autoridad judicial suspendía en Granada de forma provisional el regreso a Italia del niño tras las vacaciones de Navidad a raíz de que una declaración del menor en la que afirmaba haber sufridoviolencia por parte de su padre.

La Audiencia de Granada confirmaba el pasado marzo el auto del Juzgado de Instrucción número 9 de Granada que acordó la remisión del expediente judicial del hijo menor de Rivas a la corte de la ciudad italiana de Cagliari para que se siguieran investigando los presuntos malos tratos denunciados por el menor.

