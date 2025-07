El hermano de Montserrat Caballé será desahuciado de la fundación de la cantante por impago de 41.000 euros

El Juzgado de Primera Instancia 36 de Barcelona ha ordenado el desahucio de la Fundación Montserrat Caballé. En el piso donde vive Carlos, el hermano de la soprano que debe 41.256 euros de alquiler. Los propietarios han intentado mediar desde 2023, pero al no cobrar, le han demandado. Él se ha declarado vulnerable.

Según ha podido conocer 'El Español' y recogen diversos medios, será el 3 de octubre a las 10 de la mañana cuando se desaloje del inmueble a Carlos Caballé Folch, así como a varios miembros de la fundación de la soprano, ubicado en el centro de Barcelona. A su vez, la juez ha condenado a la parte demandada al pago de las rentas reclamadas. El piso está ubicado en la calle Muntaner de Barcelona.

Por su parte, su abogado ha intentado suspender de forma cautelar el desahucio con el argumento de que es una persona octogenaria en situación de vulnerabilidad y sin alternativa, ya que ingresa menos de 1.000 euros al mes, según detalla 'El País' y recoge 'Efe'.

Esta fundación nació con el motivo de cumplir los deseos de la cantante y promover la música lírica con iniciativas como el Concurso Internacional de Canto, que se constituyó como trampolín para las futuras generaciones.

El otro desahucio que vivió Montserrat Caballé

No obstante, no es la primera vez que la familia Caballé se encuentra en una situación de tal calibre. Durante la infancia de la cantante, su familia residió en el barrio de Gràcia de la ciudad condal y fue ahí, donde su familia sufrió otro desahucio.

En una entrevista al ente público y recoge 'El Español', la cantante habló de uno de los episodios más duros que ella vivió en la posguerra. "Te obligan a empezar de cero, a empezar de nuevo. No hay comida, no hay trabajo y mucha dificultad", expresó. En ese contexto, Montserrat Caballé vivió en su propia piel cómo es ser desahuciada junto a su familia: "No podíamos pagar el alquiler. Tres veces nos sacaron".

"Una de las veces que nos sacaron, vino la policía. Nos dejó allí, en el bordillo de la calle. Vimos las estrellas y el amanecer. Estuvimos así dos noches y tres días" detalló.

Montserrat Caballé y su delito contra la Hacienda Pública

Este no es el primer choque que tiene la soprano con la justicia. Fue en 2015 cuando Montserrat Caballé fue condenada a seis meses de cárcel por un delito contra la Hacienda Pública, tras un pacto de la cantante con la Fiscalía y Abogacía del Estado, no entró a prisión, pero sí reconoció haber cometido un fraude discal de 508.562 euros en el IRPF de 2010.

