Le cobran sin avisar siete euros de propina en un restaurante de Málaga: "Me quedé de piedra"

Una cliente denunciaba hace unos días a través de la cuenta de X, Soy Camarero, lo que le había ocurrido en un restaurante de El Palo en Málaga. La comensal cuando mira el ticket "me quedé de piedra" observa que le habían cobrado 7 euros de propina. La mujer que trabaja en la hostelería señala que es partidaria las propinas "pero eso de que te tengan que cobrar sin ni siquiera consultarlo" no lo comparte, lo que sí manifiesta es que su queja se comparta.

Dicho y hecho, de inmediato los internautas empiezan a opinar en esta cuenta dedicada a subir todo aquello que afecta a este sector. La polémica y el debate en redes sobre propinas obligatorias sí o propinas obligatorias no, están servidas. El propio creador de 'Soy Camarero' señala "es la primera vez que veo esto aquí en España ¿Qué opináis?".

En seguida Pedro contesta "la propina en España es opcional, no te la pueden imponer o cobrar a la fuerza", otra de las respuestas "las propinas deberían estar prohibidas, el sueldo de los trabajadores debe salir exclusivamente de la empresa", Guille por su parte da una consejo "antes de pagar mirar el ticket y no paguéis en este caso la propina" o hay comentarios de humor como "Paseo del Palo... será por eso?".

En España las propinas son voluntarias

La queja de esta clienta indignada por haberle cobrado propina sin previo aviso lleva generando miles de visualizaciones y centenares de comentarios. Junto a esta denuncia en las redes, la mujer aporta el ticket de la cuenta. Almorzar en este restaurante en el paseo marítimo del barrio malagueño del Palo le costó 45,80 euros. En el desglose aparece en mayúscula PROPINA, 3,50 euros por persona. En total fueron 7 euros los que esta consumidora pagó al camarero en concepto de propina.

El Real Decreto 1/2007 indica que los establecimientos no pueden cargar al usuario la propina de forma obligatoria. Por lo tanto en España las propinas son voluntarias aunque algunos bares y restaurantes las están incluyendo, generando debate sobre la legalidad y ética de esta práctica.

Dar una propina a un camarero se considera un gesto generoso, un extra que se otorga por el servicio recibido. Por ley no existe un porcentaje establecido aunque lo habitual es dejar entre un 5% y un 10% del total de la cuenta.

Esta clienta que señala "soy hostelera y me gusta que me dejen propina" no esta de acuerdo con "imponer que te la tengan que cobrar". En ultima instancia, la decisión de dejarla o no sigue siendo del consumidor y en el caso de que te obliguen Guille recomendaba "hoja de reclamaciones y llamar a la policía municipal".

