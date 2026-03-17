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Atropello

Herida grave una niña de 6 años al ser atropellada en el parking del colegio en Mutilva, Navarra

La menor ha sido trasladada al Hospital Universitario de Navarra con politrauma y su pronóstico es grave.

Se&ntilde;al de tr&aacute;fico que indica la proximidad de un colegio

Señal de tráfico que indica la proximidad de un colegioEuropa Press

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Juan Muñoz
Publicado:

Una niña de seis años ha sido atropellada cuando se encontraba en el parking de su centro educativo en Mutilva, Navarra.

Los servicios de emergencia han acudido al lugar del atropello tras recibir el aviso poco antes de las nueve de la mañana.

Trasladada al hospital con pronóstico grave

La menor ha sido trasladada de urgencia al Hospital Universitario de Navarra. Sufre politrauma y su pronóstico es grave.

Tanto bomberos como una ambulancia de Soporte Vital Avanzado y agentes de la Policía Local y Guardia Civil se han movilizado tras el atropello.

Todavía es pronto para determinar cómo se ha producido el atropello y los agentes trabajan para esclarecer las causas del mismo.

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