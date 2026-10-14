Herido en el abdomen un alumno de 15 años mientras jugaba con un bisturí con un compañero en Valladolid

Un alumno de 15 años ha resultado herido por otro compañero con un bisturí en un instituto de Castilla y León. Durante un cambio de clase, ambos estaban jugando con el utensilio cuando uno de ellos sufrió una incisión leve en el abdomen, por lo que fue trasladado al Hospital Río Hortega, según informa 'El Norte de Castilla'.

Según han trasladado al medio citado fuentes de la investigación investigación, el incidente fue fortuito, ya que ambos compañeros estaban jugando con el bisturí durante un cambio de clase y no hubo discusión ni pelea.

El incidente tuvo lugar el martes sobre las 13:00 horas. El Servicio de Emergencias 112 recibió una llamada del centro alertando del suceso. Una ambulancia y un helicóptero medicalizado se desplazaron hasta el instituto de La Cistérniga, en Valladolid.

Los sanitarios atendieron al herido y lo trasladaron al centro hospitalario en el soporte vital básico. El menor presentaba una herida muy sangrante, aunque no de gravedad.

Herido por una discusión

El martes, otro menor, de 16 años, resultó herido tras ser supuestamente apuñadado por el conductor de una furgoneta. Sobre las 14:30 horas, el padre del joven había ido a recogerle en motocicleta a su hijo. En ese momento, una furgoneta golpeó el vehículo de dos ruedad, lo que empezó una discusión entre el conductor del vehículo y el padre del menor.

Cuando el joven se subió a la motocicleta, el presunto agresor habría aprovechado para apuñalar al chico en la espalda con unas tijeras. Según informan fuentes cercanas del entorno del herido al medio DiarioSur, fue ingresado en un centro hospitalario de Málaga capital, aunque al parecer no se teme por su vida.