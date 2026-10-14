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Noticias de hoy, miércoles 14 de octubre de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, miércoles 14 de octubre de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Noticias de hoy, domingo 19 de julio de 2026

Noticias de hoy, miércoles 14 de octubre de 2026

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Los reyes han pasado la noche en Ceuta donde ayer se dieron un auténtico viaje de masas. Hoy cierran este viaje histórico en Melilla.

El Papa tiene cáncer

Noche de rezos por el Papa en la clínica donde está ingresado. El Vaticano ha anunciado que el nódulo pulmonar era cancerígeno. Se le ha extirpado el lóbulo inferior del pulmón derecho. El Pontífice permaneció en quirófano tres horas, mientras que la operación, realizada con cirugía robótica, duró unos 90 minutos. Los médicos son optimistas.

El discurso del rey en Ceuta

Contundente mensaje del rey Felipe VI a los ceutíes. Dos meses y medio después del asalto masivo a la ciudad autónoma los reyes han protagonizado una visita histórica. Felipe VI ha dejado claro que Ceuta es España y que su soberanía es innegociable. Hoy visitarán Melilla.

Ceuta

El Gobierno califica de "hecho puntual" el incidente con las fragatas marroquíes que entraron en aguas española. Según ha sabido Antena 3, cortaron sus comunicaciones, no quisieron responder a las llamadas de alerta españolas por los canales habituales en estos casos. El Rey fue informado a posteriori y cumplió el mandato constitucional. Se implicó con la cúpula militar.

Pacto de no agresión PP-VOX

Feijóo carga contra Sánchez. Es la tónica de esta precampaña. Si las urnas reflejan lo que dicen las encuestas a Feijóo y a Abascal no les quedará más remedio que entenderse. Pacto de no agresión. Ambos, de momento, evitan el choque directo.

Noticias de hoy, martes 13 de octubre de 2026

Noticias de hoy, domingo 19 de julio de 2026

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Sociedad

Noticias de hoy, domingo 19 de julio de 2026

Noticias de hoy, miércoles 14 de octubre de 2026

Incendio mortal en Barcelona

Incendio mortal en Barcelona: muere un hombre de 95 años atrapado entre las llamas en su vivienda en el barrio de Sants

Efemérides de hoy 14 de octubre de 2026: ¿Qué pasó el 14 de octubre?

Efemérides de hoy 14 de octubre de 2026: ¿Qué pasó el 14 de octubre?

Imagen de la Policía Nacional
Apuñalamiento

Un hombre mata a puñaladas a su compañero de piso en Playa Blanca, Lanzarote

Un banquete de boda
Málaga

Investigan una posible intoxicación alimentaria en una boda en Benalmádena con más de 40 afectados

Imagen del coche de la Guardia Civil
Andalucía

Encuentran a una mujer de 82 años muerta con golpes en su casa de Villamartín

Un familiar dio la voz de alerta porque llevaba un tiempo sin ver a la mujer.

Un coche de la Policía Nacional en una imagen de archivo.
Sucesos

Atraco en un bingo de Usera, Madrid: tres encapuchados entran a punta de pistola para llevarse unos 500 euros

Los hechos han ocurrido durante la madrugada del lunes, poco antes de las 2 de la mañana.

El vecino de Lepe

Un vecino de Lepe tendrá dos vacas como mascotas hasta que el caso vaya a juicio

Imagen de archivo de varios niños con mochilas

Un niño de dos años se escapa de una guardería sin que las cuidadoras se den cuenta

Paula, la niña que ha entregado una carta a los reyes en Ceuta

La pequeña Paula consigue entregar una carta a los reyes en su visita a Ceuta: "Por favor, solucionad el problema"

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