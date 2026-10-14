Noticias de hoy, miércoles 14 de octubre de 2026

Los reyes han pasado la noche en Ceuta donde ayer se dieron un auténtico viaje de masas. Hoy cierran este viaje histórico en Melilla.

El Papa tiene cáncer

Noche de rezos por el Papa en la clínica donde está ingresado. El Vaticano ha anunciado que el nódulo pulmonar era cancerígeno. Se le ha extirpado el lóbulo inferior del pulmón derecho. El Pontífice permaneció en quirófano tres horas, mientras que la operación, realizada con cirugía robótica, duró unos 90 minutos. Los médicos son optimistas.

El discurso del rey en Ceuta

Contundente mensaje del rey Felipe VI a los ceutíes. Dos meses y medio después del asalto masivo a la ciudad autónoma los reyes han protagonizado una visita histórica. Felipe VI ha dejado claro que Ceuta es España y que su soberanía es innegociable. Hoy visitarán Melilla.

Ceuta

El Gobierno califica de "hecho puntual" el incidente con las fragatas marroquíes que entraron en aguas española. Según ha sabido Antena 3, cortaron sus comunicaciones, no quisieron responder a las llamadas de alerta españolas por los canales habituales en estos casos. El Rey fue informado a posteriori y cumplió el mandato constitucional. Se implicó con la cúpula militar.

Pacto de no agresión PP-VOX

Feijóo carga contra Sánchez. Es la tónica de esta precampaña. Si las urnas reflejan lo que dicen las encuestas a Feijóo y a Abascal no les quedará más remedio que entenderse. Pacto de no agresión. Ambos, de momento, evitan el choque directo.