El padre de uno de los menores agredidos en Vigo: "Nadie hizo nada mientras le atacaban"

El padre de un menor de 14 años víctima de acoso y agresión en Vigo ha hablado con Antena 3 Noticias en el informativo dirigido por Manu Sánchez sobre la difícil situación que atraviesa su familia. El joven fue atacado el sábado 24 de noviembre en la zona del Náutico, en pleno centro de la ciudad, por un grupo de entre 20 y 25 jóvenes. "Le asaltaron por la espalda, no le dejaron ni girarse", relató el padre en la entrevista, visiblemente afectado.

El menor fue golpeado con puños americanos, cinturones y porras extensibles, según denunció su progenitor. Aunque un amigo intentó defenderlo y logró apartar a algunos agresores, el joven sufrió varias contusiones. "Gracias a ese amigo pudo escapar, porque si no, no sé qué hubiera pasado", añadió.

El padre del menor también lamentó la falta de reacción de los transeúntes que circulaban por allí en el momento del ataque. "Había mucha gente, pero nadie hizo nada, nadie se movió", denunció. Según él, este comportamiento no es aislado: "Esto pasa en otras situaciones también, ven algo así y nadie interviene".

La familia había confiado en que el joven estaría seguro, ya que previamente habían recibido garantías de que no volvería a ser atacado. "Nos prometieron que no le harían nada, pero al final pasó esto", explicó el padre, quien aseguró que ahora no puede dejar solo a su hijo.

"Vivimos con miedo"

El miedo ha obligado a la familia a mantenerse en el anonimato, ya que, según el padre, se enfrentan a "familias conflictivas". "Hay que tener cuidado", señaló. Este temor se suma al impacto emocional del que sufre el menor, quien ahora evita salir a la calle por el pánico a que se produzcan nuevos ataques.

El padre explicó que su hijo, aunque intenta mostrarse fuerte, está profundamente afectado. "Él lo lleva mejor que nosotros, pero tiene 14 años y no entiende por qué después de todo lo que ha pasado los agresores siguen en libertad", declaró.

La familia ha acudido a la policía y ha presentado las denuncias correspondientes, pero se sienten desamparados. "Nos dicen que ya han hecho todo lo que podían y que ahora está en manos del juez", comentó el padre. Sin embargo, el abogado les ha advertido de que el juicio podría tardar meses en celebrarse.

Mientras esperan una orden de alejamiento o medidas que protejan al menor, el padre plantea la pregunta que también se hace su hijo: "¿Qué más tiene que pasar para que actúen?".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com.