El Arzobispado de Sevilla custodia ahora el cuadro del Greco después de que unos ladrones intentaran robarlo de una Iglesia

La parroquia de San Eutropio de Paradas en Sevilla albergaba hasta hace unos días el cuadro 'La Magdalena Penitente' de El Greco. No se sabe con exactitud cómo llegó este cuadro a esta localidad sevillana. El hecho es que lo conservaban en esta parroquia como una joya desde hace ya mucho tiempo. Decimos lo conservaban porque durante la madrugada del 23 al 24 de diciembre unos ladrones intentaron robarlo pero al estar muy protegido no lo consiguieron y lo que finamente se llevaron fue una réplica de la obra del pintor griego.

Según los últimos estudios, 'La Magdalena penitente' debió ser pintada entre 1580 y 1585. El cuadro estaba previsto que permaneciera en la iglesia de Paradas hasta el próximo mes de mayo debido a las obras que tendrán lugar en la parroquia pero tras el inquietante intento de robo el párroco ha decidido que sea trasladado de forma provisional al Arzobispado de Sevilla para su custodia.

'La Magdalena Penitente' que pudo ser introducida en Sevilla a través de Francisco Prevoste, el más cercano ayudante del pintor, ha sido tras este susto transportada por la Guardia Civil hasta dependencias del Arzobispado en Sevilla donde será expuesta al público.

Robo por encargo

De momento no se han producido detenciones por el asalto a la Iglesia de San Eutropio y por el robo fallido del cuadro, aunque la Policía Judicial estuvo recabando pruebas y recogiendo huellas del lugar. Los investigadores encargados del caso sospechan que los ladrones se conformaron con la copia que se encuentra en una capilla lateral ya que el original esta dentro de un habitáculo protegido con una reja y con sistema de alarma propio.

Todo apunta a que los ladrones perpetraron el robo con tiempo y según la investigación lo hicieron por encargo. El problema que se encontraron fue que cuando llegaron al templo sobre las cuatro de la madrugada no pudieron acceder a la obra debido a las fuertes medidas de seguridad.

'El entierro del Conde de Orgaz' es la obra más conocida de El Greco pero 'La Magdalena Penitente' es sin duda una de las pinturas más significativos de la numerosa colección que posee el pintor que falleció en Toledo en 1614.

