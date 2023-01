La Guardia Civil compra más de 350 coches eléctricos y los tiene parados porque no los puede cargar

El sector del automovilismo está virando, poco a un poco, hacia un futuro completamente eléctrico. La Guardia Civil ha decidido adelantar los acontecimientos y recibió, en su día, centenares de estos coches. Sin embargo, no tuvieron en cuenta que tanto coche necesita muchos cargadores.

Los cuarteles de la Guardia Civil no cuentan apenas con cargadores y tan solo se pueden utilizar algunos de los automóviles adquiridos. De hecho, los pocos que ya están en funcionamiento, en ocasiones, no tienen más opción que cargarlos en enchufes domésticos. Esto ha provocado que hasta 380 coches eléctricos recién comprados estén inutilizables y aparcados en una nave de Alcalá de Henares.

Sin cargadores para los coches de la Guardia Civil

A finales del año pasado, el Ministerio del Interior anunció una inversión superior a los 12 millones de euros para la compra de vehículos cero emisiones para la flota de la Guardia Civil, concretamente el modelo LEAF de la marca Nissan. No obstante, por ahora, no se ha llevado a cabo la instalación de los puntos de recarga que se requieren para abastecer a todas las unidades.

Aun así, los propios agentes aseguran que lo que está pasando, en realidad, es que los vehículos que se encuentran aparcados y que no se están utilizando están esperando un destino. No obstante, las asociaciones de guardias civiles advierten de que estos coches no son los más apropiados para el tipo de servicio que llevan a cabo los agentes debido a su reducida autonomía.

"Los guardias civiles tienen que realizar bastantes kilómetros para recorrer sus demarcaciones y atender sus avisos y la autonomía de estos vehículos (eléctricos) es muy reducida", afirma Pedro Carmona, portavoz nacional de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), "por lo que los guardias civiles tendrán que parar su servicio para hacer una carga extra del automóvil".

Desde el Ministerio del Interior no se han realizado declaraciones al respecto, aunque aseguran que los procedimientos para la instalación de los puntos de carga ya está en marcha. El proyecto original indicaba la instalación de más de 1.400 tomas en todo el territorio. Hasta que no se implementen, los vehículos de Alcalá de Henares continuarán esperando su turno.