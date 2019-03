Los guachinches, abiertos sólo mientras tengan vino, piden ser regularizados

Forman parte del paisaje de tenerife. No necesitan atractivos letreros ni relaciones públicas, basta con un garage con cartel pintado a mano en cualquier cruce para atrer la atención de sus clientes.

Son desde hace años parte de la idiosincrasia de la parte norte de Tenerife. Surgieron para vender los excedentes de vino de la zona. Hoy en día en la isla hay más de mil y son un atractivo para propios y extraños.

No pagan impuestos pero por definición deben cumplir con varios requisitos: sólo tres platos por carta, sin refrescos, ni cerveza, ni café ni postre y cerrar cuando se acabe el vino. No obstante, no todos lo hacen.

Dicen, y como él la mayoría, que no pueden competir con la limpieza y la comida de los restaurantes, por eso quieren que les regularicen, y cuanto antes.