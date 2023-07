Un grupo de jóvenes destroza la zona de hamacas y roba en un chiringuito durante un botellón en una playa de Málaga

"Nunca habíamos visto nada igual", aseguran algunos trabajadores del Hotel Parador Málaga Golf -al que pertenece el material destrozado- a un equipo de Antena 3 Noticias. Sí que recuerdan que hace años alguien provocó algún desperfecto, pero nada comparado con lo que se encontraron la mañana del domingo. Lanzaron algunas hamacas al mar, otras aparecieron a unos 500 metros de su ubicación y el resto, directamente, las rompieron. Sorprende la violencia que emplearon para partir las sombrillas de madera. Tampoco dejaron en pie el vallado que limita la zona de relax.

Un vecino de Alhaurín de la Torre (Málaga) fue uno de los primero en descubrir el mobiliario de playa arrasado. Grabó la escena con su móvil y llamó a la Policía Local, que ya ha abierto una investigación para localizar a los vándalos. Al parecer, según ese vecino, se podría tratar de un grupo de jóvenes que habían hecho botellón en la playa de Guadalmar.

"Parece como si hubiera pasado un huracán"

"Me los crucé en varios grupos cuando iba hacia la playa. Ellos venían por la carretera hacia la zona de Plaza Mayor, provistos aún con bolsas de las bebidas que no habían consumido", ha declarado este vecino a 'Diario SUR'. "Parece como si hubiera pasado un huracán. Las sombrillas de madera que están fijas en la arena estaban completamente arrancadas y volcadas, mezcladas con las hamacas. Y todo lleno de basuras, un desastre absoluto", detalló este testigo al periódico malagueño.

Robo en un chiringuito cercano

Antena 3 Noticias ha localizado otro suceso que podría estar directamente relacionado. El chiringuito La Frontera, colindante con el hotel, sufrió un robo durante la misma madrugada y sus propietarios se lo atribuyen a los mismos vándalos. "Imaginamos que han sido las mismas personas porque sucedió en el mismo horario. Nosotros cerramos aproximadamente a las 2 de la mañana, y a las 6 y media ya había gente, así que tuvo que suceder en ese transcurso de tiempo", declara ante la cámara Paloma, hija de la propietaria del local.

"Justamente entraron por aquí, rompieron la tela y se llevaron un montón de herramientas que usamos para reparar el chiringuito, y también se llevaron cerveza", describe Paloma, que hace un cálculo estimado de las pérdidas: "Entre las cajas de cerveza y las herramientas, unos mil euros aproximadamente".

Sufrieron otro robo hace unos meses, "se llevaron unas hamacas y nos planteamos poner cámaras, pero no nos lo permitieron por ser una zona pública". Paloma explica que el chiringuito es un negocio familiar y lo que supone para ellos estos daños: "Ahora tenemos miedo de que puedan volver, así que nos estamos quedando por la noche. Esta noche se quedó mi padre para asegurarnos de que no vuelvan hasta que podamos encontrar otra solución. Imagínate, después de toda la jornada, de las horas de calor, tener que dormir aquí para que no pase nada, es un agobio la verdad", asegura Paloma.