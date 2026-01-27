Vídeo: Disparan desde una narcolancha a la Guardia Civil en el Guadalquivir

Nuevo incidente entre la Guardia Civil y los narcotraficantes que operan en el Guadalquivir. Tal y como informa Diario de Sevilla, el pasado sábado en la zona del Brazo de la Torre, en Aznalcázar, tres guardias civiles resultaron heridos al ser disparados desde una narcolancha.

Todo ocurrió cuando los agentes detectaron a estas narcolanchas que trataban de refugiarse del temporal y pusieron en marcha un operativo con el Grupo de Acción Rápida y un helicóptero.

Tras identificarse, los guardias civiles recibieron disparos desde una de las embarcaciones. Aunque no les alcanzó ningún tiro, tres de los agentes tuvieron que ser atendidos por heridas leves.Hay cuatro detenidos además de dos embarcaciones incautadas.

Recientemente, en Almería, el alcalde de Pulpí también denunciaba la impunidad con la que estas narcolanchas operan por toda Andalucía. En un vídeo, mostraba a varias embarcaciones que también buscaban donde guarecerse por las inclemencias del temporal.