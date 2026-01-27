Rescatan un cuerpo sin vida en la zona donde se buscaba al joven desaparecido en el mar de Lanzarote

Los servicios de emergencias de Lanzarote han confirmado este martes la localización de un cuerpo sin vida, a las 11.30 de la mañana, en la zona donde se buscaba al joven estadounidense desaparecido tras caer al mar el domingo. Han sido los equipos del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil (GEAS) los que han encontrado el cuerpo, a solo 20 metros de la costa y a 13 metros de profundidad, y lo han sacado a la superficie para trasladarlo al Instituto de Medicina Legal. Desde primera hora de la mañana se desplegaba de nuevo un amplio dispositivo de medios de emergencias para la búsqueda que había concluido en la jornada del lunes sin resultados positivos.

El dron de la Policía Local de Yaiza ha iniciado el vuelo sobre las siete de la mañana, junto a un helicóptero del GES del Gobierno de Canarias, la Guardamar Polimnia de Salvamento Marítimo, miembros de Protección Civil del municipio de La Oliva y Yaiza que buscaban por tierra y también en el mar con motos acuáticas; y los Bomberos del Consorcio.

Además, gracias a que la previsión meteorológica es favorable este martes, se ha podido reforzar el operativo con dos equipos del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil, especializados en búsquedas bajo el agua, que han podido localizar en pocas horas el cuerpo sin vida del que todo apunta a que podría ser el joven turista desaparecido.

El suceso tuvo lugar este domingo en la zona de Los Charcones del Norte en el municipio de Yaiza, al suroeste de Lanzarote. Se trata de una zona especialmente peligrosa por la presencia de rocas y las fuertes corrientes y que se encontraba cerrada por el temporal.

Cuatro turistas estadounidenses de entre 19 y 21 años aparcaron su vehículo junto a la valla que señalizaba que estaba prohibido el paso y decidieron entrar a pie. Un golpe de mar los sorprendió y los arrastró bruscamente hacia las rocas. Dos de ellos pudieron agarrarse y lograron salir por su propio pie, con algunas magulladuras, y no necesitaron asistencia médica.

El tercero, de 21 años, fue rescatado por el helicóptero con signos de ahogamiento e hipotermia y tuvo que ser trasladado en una ambulancia medicalizada al hospital. El cuarto joven, desapareció entre las olas en cuestión de minutos y fue imposible localizarlo durante toda la tarde del domingo.

En la jornada del lunes se reanudó la búsqueda sin descanso desde el amanecer hasta el anochecer, pero también resultó infructuosa. Ha sido en la mañana de este martes, a las 11.30h según confirma la Guardia Civil, cuando el cuerpo sin vida era localizado por los buzos y sacado a la superficie para ser trasladado hasta el puerto de Marina Rubicón y proceder a su identificación.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.