Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

DESAPARECIDO

Rescatan un cuerpo sin vida en la zona donde se buscaba al joven desaparecido en el mar de Lanzarote

Ha sido en la mañana de este martes, a las 11.30h según confirma la Guardia Civil, cuando el cuerpo sin vida era localizado por los buzos y sacado a la superficie para ser trasladado hasta el puerto de Marina Rubicón y proceder a su identificación.

Encuentran un cuerpo en la zona de búsqueda del joven de Lanzarote

Encuentran un cuerpo en la zona de búsqueda del joven de Lanzarote

Publicidad

Los servicios de emergencias de Lanzarote han confirmado este martes la localización de un cuerpo sin vida, a las 11.30 de la mañana, en la zona donde se buscaba al joven estadounidense desaparecido tras caer al mar el domingo. Han sido los equipos del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil (GEAS) los que han encontrado el cuerpo, a solo 20 metros de la costa y a 13 metros de profundidad, y lo han sacado a la superficie para trasladarlo al Instituto de Medicina Legal. Desde primera hora de la mañana se desplegaba de nuevo un amplio dispositivo de medios de emergencias para la búsqueda que había concluido en la jornada del lunes sin resultados positivos.

El dron de la Policía Local de Yaiza ha iniciado el vuelo sobre las siete de la mañana, junto a un helicóptero del GES del Gobierno de Canarias, la Guardamar Polimnia de Salvamento Marítimo, miembros de Protección Civil del municipio de La Oliva y Yaiza que buscaban por tierra y también en el mar con motos acuáticas; y los Bomberos del Consorcio.

Además, gracias a que la previsión meteorológica es favorable este martes, se ha podido reforzar el operativo con dos equipos del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil, especializados en búsquedas bajo el agua, que han podido localizar en pocas horas el cuerpo sin vida del que todo apunta a que podría ser el joven turista desaparecido.

El suceso tuvo lugar este domingo en la zona de Los Charcones del Norte en el municipio de Yaiza, al suroeste de Lanzarote. Se trata de una zona especialmente peligrosa por la presencia de rocas y las fuertes corrientes y que se encontraba cerrada por el temporal.

Cuatro turistas estadounidenses de entre 19 y 21 años aparcaron su vehículo junto a la valla que señalizaba que estaba prohibido el paso y decidieron entrar a pie. Un golpe de mar los sorprendió y los arrastró bruscamente hacia las rocas. Dos de ellos pudieron agarrarse y lograron salir por su propio pie, con algunas magulladuras, y no necesitaron asistencia médica.

El tercero, de 21 años, fue rescatado por el helicóptero con signos de ahogamiento e hipotermia y tuvo que ser trasladado en una ambulancia medicalizada al hospital. El cuarto joven, desapareció entre las olas en cuestión de minutos y fue imposible localizarlo durante toda la tarde del domingo.

En la jornada del lunes se reanudó la búsqueda sin descanso desde el amanecer hasta el anochecer, pero también resultó infructuosa. Ha sido en la mañana de este martes, a las 11.30h según confirma la Guardia Civil, cuando el cuerpo sin vida era localizado por los buzos y sacado a la superficie para ser trasladado hasta el puerto de Marina Rubicón y proceder a su identificación.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Javier Pacios, cuñado de una víctima de Adamuz, sobre el homenaje: "No van a estar en el mismo sitio que gente del Gobierno"

Javier Pacios

Publicidad

Sociedad

Llegada a declarar al juzgado del hombre que confesó el crimen del menor de 13 años, amigo de su hijo

Gritos en la entrada del juzgado contra el asesino confeso del menor de 13 años en Sueca: "¡Hijo de puta!"

Zona en la que tuvo lugar el accidente de tren en Adamuz

Accidente de tren en Adamuz y última hora sobre el caos en Rodalies, en directo: la Audiencia Nacional abre diligencias contra Óscar Puente

Disparan a la Guardia Civil desde una narcolancha

Vídeo: Disparan desde una narcolancha a la Guardia Civil en el Guadalquivir

La ministra de Igualdad, Ana Redondo
Pulseras telemáticas

Igualdad cambia las pulseras telemáticas para agresores por tobilleras garantizando más fiabilidad

Casa contenedor
MULTA

Una familia, con una hija enferma, amenazada con una multa de 600.000 euros por instalar una casa contenedor

Encuentran un cuerpo en la zona de búsqueda del joven de Lanzarote
DESAPARECIDO

Rescatan un cuerpo sin vida en la zona donde se buscaba al joven desaparecido en el mar de Lanzarote

Ha sido en la mañana de este martes, a las 11.30h según confirma la Guardia Civil, cuando el cuerpo sin vida era localizado por los buzos y sacado a la superficie para ser trasladado hasta el puerto de Marina Rubicón y proceder a su identificación.

Ambulancia en Girona
Cataluña

Un escape de monóxido de carbono en un polideportivo de Girona deja unos 50 afectados

El escape ha provocado el desalojo de unas 200 personas del Club esportiu de Puigcerdà, en Girona. No hay que lamentar heridos graves.

Llegada a declarar al juzgado del hombre que confesó el crimen del menor de 13 años

Prisión para el hombre que confesó haber matado a un amigo de su hijo de 13 años en Sueca

Ambulancia del Centro de Emergencias Sanitarias 061

Muere un hombre aplastado por una roca del tamaño de un coche en Menorca

Centro de Mayores

Denuncian el desalojo "forzoso" de personas mayores en una residencia de La Palma

Publicidad