Un escape de monóxido de carbono en un polideportivo de Girona deja unos 50 afectados

El escape ha provocado el desalojo de unas 200 personas del Club esportiu de Puigcerdà, en Girona. No hay que lamentar heridos graves.

Ambulancia en Girona

SEM Generalitat (Xavi Blanco)

Beatriz Sobrino
Susto en el Club Poliesportiu Puigcerdà, en Girona, que recupera poco a la normalidad después del escape del fin de semana en el que se desalojó a 200 personas.

Era tarde de partido de hockey hielo femenino cuando las personas que disfrutaban del encuentro notaron una "sensación extraña". Enseguida saltaron todas las alarmas y se procedió al desalojo preventivo del recinto, tanto de los que se encontraban en la planta baja, como en el primer piso del polideportivo, e incluso de los equipos que estaban en la pista y los vestuarios. Los desalojados fueron trasladados a una pista anexa, donde los servicios de emergencia evaluaron su estado de salud y la mayoría fueron dados de alta in situ. Los afectados empezaron a sentir mareos y dolores de cabeza.

Ha sido un "desalojo preventivo" explican desde Emergencias, que desplazaron 10 ambulancias que atendieron a 34 personas. Solo un menor ha tenido que ser trasladado en estado leve al Hospital de La Cerdanya. La intoxicación, afortunadamente, ha sido de carácter leve.

El posible origen: una máquina pulidora de hielo

El 112 fue el primero en recibir las primeras llamadas alertando del incidente. Según las primeras investigaciones, el escape podría tener su origen en una máquina que alisa el suelo de la pista de hielo y que se utiliza durante los descansos de los partidos.

Los bomberos de la Generalitat han revisado y han tomado todas las medidas de emergencia y ventilación para asegurar las instalaciones. Los técnicos han evaluado la concentración de gas y la actividad ya se ha retomado. Como medida preventiva y para acelerar la renovación de oxígeno en las instalaciones se han abierto todas las puertas y ventanas de la instalación e incluso, se han instalado ventiladores para mover el aire con mayor rapidez.

Incidente similar hace 4 años

No es la primera vez que sucede algo similar. Hace 4 años en el mismo pabellón, una máquina de alisar el hielo provocó una alta concentración de gas y el pabellón fue evacuado. A raíz de este incidente se instalaron detectores para este tipo de escapes en toda la pista. Según los investigadores, han sido estos detectores los que han hecho saltar las alarmas en esta ocasión ya que han detectado que se han superado los niveles normales y se ha movilizado directamente a los servicios de emergencia.

Ha sido en la mañana de este martes, a las 11.30h según confirma la Guardia Civil, cuando el cuerpo sin vida era localizado por los buzos y sacado a la superficie para ser trasladado hasta el puerto de Marina Rubicón y proceder a su identificación.

