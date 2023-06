Gritos de alegría y algún disgusto... así reaccionan madre e hija a las notas de la EBAU

Los exámenes de selectividad es un momento de estrés para muchos estudiantes después de acabar dos intensos años de Bachiller. Ir con calma es crucial para evitar que los nervios jueguen una mala pasada a la hora de hacer la EBAU.

La nota de los exámenes, junto a la nota media de primero y segundo de Bachiller, determinará si el estudiante puede acceder al grado universitario que desea. Los exámenes se concentran en apenas dos o tres días, en las pruebas que se realizan en horario de mañana y tarde, los estudiantes tienen que mostrar sus conocimientos sobre Lengua, un idioma extranjero, Historia, Latín, Matemáticas, Biología, Geografía, Química, dependiendo del itinerario escogido.

Unos días más tarde de los exámenes de selectividad, llega un mensaje con las calificaciones obtenidas en las pruebas de acceso a la universidad. Un momento clave. Mucho estudiantes optan por grabar cómo reciben las notas. Es el caso de esta madre e hija que graban sus reacciones. Las dos, sentadas juntas, escuchaban la nota que iba desvelando otra persona. Incluso la chica se atrevía a hacer estimaciones sobre lo que creía que había sacado.

"Me espero un 7 -en lengua-", dice. "Tienes un 8,9", le comunican. En ese momento las dos empiezan a gritar, emocionadas por la nota recibida. Pero las buenas noticias no acababan ahí, en Historia, obtuvo un 10, aunque se esperaba un 9. Un 8 en inglés, un 9 en matemáticas. El 'fiasco' se lo llevó con la nota de biología, aunque recibe un notable alto, ella se esperaba unas décimas más. "Revisa", le aconseja la madre viendo que no estaba conforme con la calificación, aunque ella asegura que no pedirá una nueva corrección.

Después de tener todas las notas, la joven murciana, Mar Muñoz, fue a consultar si entraba a la carrera que quería. "A ver si entra la chiquilla", dice la madre. "Calla ya", pide la joven, nerviosa. La nota final de la estudiante fue un 12,07, "no he entrado, es 12,1", se queja. La madre intenta darle ánimos diciendo que seguramente sí entrará al grado.

Laes la calificación del último alumno admitido a la titulación en un determinado curso y sirve orientación para el siguiente. No es fija y depende del número de plazas que se ofertan, de las solicitudes y de las calificaciones de los solicitantes.