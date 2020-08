El grito de una enfemera contra los irresponsables frente al coronavirus: "Están luchando contra nosotros"

Los casos y los fallecidos por coronavirus en todo el mundo y en España siguen sumándose a diario. En nuestro país se han registrado 370.867 contagios y 28.797 muertos desde el inicio de la pandemia. Este miércoles ha sido el día que más nuevos positivos se han registrado desde el pasado mes de mayo, con 3.715 nuevos casos en las últimas 24 horas, cuando comenzó la llamada 'nueva normalidad'.

Los sanitarios claman contra las irresponsabilidades que cometen muchas personas, que provocan que el coronavirus se expanda en nuestro país. Por ejemplo, se indignan al ver la concentración que tuvo lugar en la Plaza de Colón de Madrid, donde varios cientos de personas se manifestaron contra el uso de mascarilla o fiestas sin distancia social ni mascarilla como la que se celebró en Punta Umbría, donde se registró un positivo por coronavirus.

María Ramírez es una enfermera de Valencia, famosa en las redes sociales, que ha publicado un vídeo en su cuenta personal de Twitter en el que clama contra los irresponsables que propagan el coronavirus: "Hace solo cuatro meses, 47 millones de personas estábamos luchando codo con codo contra un virus mortal y casi le teníamos acojonado ya. Cuatro meses después, parte de esos 47 millones de personas lo que están haciendo es luchar contra nosotros, que no tenemos culpa de esta situación, que estamos intentando con todas nuestras fuerzas resolverlas lo antes posible", asegura.

Prosigue sensiblemente emocionada y a punto de romper a llorar: "Parte de esas 47 millones de personas dicen que el virus no existe cuando hemos visto morir a tanta gente, o que las mascarillas producen aporoxia. Y yo, igual que muchos, estamos agotados física y mentalmente para aguantar estas cosas".

Incluso la voz le tiembla: "Así que me retiro por un tiempo porque no puedo más. He intentado gastar parte de las energías que me quedaban para traer un poquito de información, pero realmente no puedo más". Y concluye diciendo: "Si tenéis dudas, las voy a resolver todas, pero ahora me voy a cuidar porque sigáis o no sigáis las recomendaciones higiénicas y sanitarias, si venís a mi centro de salud, yo os cuidaré igual. Quizá me falte la sonrisa, pero os cuidaré igual".